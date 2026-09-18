Feid lanzó ‘El Club de las 19 Flores’: canciones y colaboraciones del nuevo álbum

Feid volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo lanzamiento musical. Este 18 de septiembre, el artista colombiano presentó ‘EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 2) – EL CLUB DE LAS 19 FLORES’, un EP de ocho canciones que amplía el universo que comenzó a construir este año con ‘EL GREEN PRINT: La Saga’. El proyecto llega después de varios meses de expectativa y propone un regreso a sonidos y códigos asociados con una etapa importante de la carrera del Ferxxo.

El nuevo trabajo también conecta con ‘19’, el proyecto que Feid lanzó en 2019 y que ocupa un lugar especial dentro de su trayectoria. El número vuelve a aparecer como eje conceptual de esta producción, que combina canciones nuevas con colaboraciones de artistas de diferentes generaciones y escenas de la música urbana. Así, ‘El Club de las 19 Flores’ funciona como una continuación de la historia que el cantante ha venido desarrollando alrededor de ‘Green Print’.

Las canciones y colaboraciones del nuevo álbum de Feid

‘EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 2) – EL CLUB DE LAS 19 FLORES’ tiene una duración aproximada de 27 minutos y está compuesto por ocho canciones. La producción alterna dos temas en solitario de Feid con seis colaboraciones, en las que aparecen nombres relacionados con distintas generaciones del reguetón y la música urbana.

El proyecto comienza con ‘A XON DE QUE’, canción que el antioqueño de 34 años había presentado previamente como adelanto y que abre oficialmente el EP. Le sigue ‘BORRAXXO Te Esperaré’, colaboración con el dominicano Vicente García, reconocido por su mezcla de música caribeña, folclor latinoamericano y otros géneros.

El tercer track es ‘PARADIXE’, uno de los temas que más atención ha recibido entre los primeros oyentes. Feid comparte allí créditos con El Americano 4KT y Pirlo. La canción se divide en diferentes secciones y combina elementos de trap, reguetón y maleanteo, con cambios de ritmo que le dan una estructura distinta dentro del EP.

En el cuarto lugar aparece ‘SE PUSO FEO’, junto a Divino y Baby Ranks. La colaboración reúne al ‘Ferxxo’ con dos representantes vinculados a diferentes momentos del reguetón, especialmente con Baby Ranks, artista puertorriqueño asociado con la llamada "vieja escuela del género".

‘HAXTA EL DIA FINAL’ ocupa el quinto lugar y es uno de los dos temas interpretados únicamente por Feid. Después llega ‘DE DIOR XL’, colaboración con la catalana Bad Gyal, en la que ambos artistas abordan una relación marcada por la distancia, el éxito y la dificultad de dejar atrás a una persona.

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El séptimo tema es ‘TIEMPO SIN VXRTX’, junto a ICON. Finalmente, el cantante cierra su EP con ‘PENXAMIENTOS DE MADRUGADA’, una nueva colaboración con Yandel, uno de los nombres históricos del reguetón con quien el colombiano ya ha trabajado en diferentes oportunidades.

Detalles y curiosidades de ‘El Club de las 19 Flores’

Uno de los principales elementos que atraviesa el EP es el número 19. La cifra remite directamente al proyecto ‘19’, lanzado por el paisa en 2019, pero también tiene asociaciones personales para el artista: está relacionada con su fecha de nacimiento (19 de agosto de 1992), con un momento importante de su carrera y con el número del apartamento en el que escribió algunas de sus primeras canciones. Por eso, el concepto de ‘El Club de las 19 Flores’ funciona como una manera de volver a esos años desde la perspectiva del artista que es actualmente.

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La llegada del EP estuvo precedida por una campaña que convirtió el lanzamiento en un proyecto que fue más allá de las plataformas digitales. Feid presentó ‘A XON DE QUE’ durante su aparición en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, programa en el que también mostró la portada del nuevo trabajo. Después, su equipo desarrolló acciones en Medellín, entre ellas la intervención de la Placita de las Flores y actividades relacionadas con la Feria de las Flores.

Otra de las acciones de promoción fue llevar el universo de ‘Green Print’ al cine. El proyecto audiovisual relacionado con esta etapa llegó a 42 salas de Regal en 41 ciudades de Estados Unidos, ampliando la narrativa que el reguetonero ha construido alrededor de esta saga.

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El lanzamiento, además, tuvo un cambio en su calendario original. La salida estaba prevista inicialmente para agosto, pero Feid decidió aplazarla después del terremoto ocurrido en Colombia el 10 de ese mes. Durante dicho periodo, el cantante también participó en actividades de apoyo a los damnificados.

Con ‘EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 2) – EL CLUB DE LAS 19 FLORES’, el ‘Ferxxo’ no solo presenta ocho canciones nuevas. El artista continúa desarrollando un universo que conecta diferentes momentos de su carrera, recupera referencias de sus primeros años y reúne en un mismo proyecto a figuras de distintas generaciones de la música urbana.

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