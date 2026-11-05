Feid sorprendió a sus seguidores con anuncio sobre su futuro musical: ¿de qué se trata?

El cantante colombiano Feid sorprendió a sus seguidores en la noche de este miércoles 4 de noviembre con un anuncio relacionado con su futuro musical. El intérprete de reguetón confirmó que durante 2027 regresará a los escenarios con un nuevo recorrido internacional, una noticia que despertó la expectativa de sus fanáticos en diferentes partes del mundo.

La publicación llegó después de varios meses de actividad musical para el antioqueño, quien ha concentrado sus lanzamientos recientes en un proyecto discográfico que conecta diferentes etapas de su carrera. Ahora, esa propuesta también tendrá continuidad en los escenarios, con un espectáculo que seguirá la identidad visual y musical que ha presentado durante 2026.

¿Cómo se llama la nueva gira de Feid y qué se sabe al respecto?

El recorrido llevará por nombre The Green Star Tour 2027. El anuncio fue acompañado por una pieza audiovisual publicada en las redes sociales del artista, en la que presentó el concepto de esta nueva etapa y confirmó su regreso a las presentaciones en vivo.

La propuesta está relacionada con el universo de The Green Print, el proyecto musical que el colombiano comenzó a presentar en marzo de 2026 y que contempla cuatro entregas discográficas. La primera fue ‘FEID VS FERXXO‘, publicada el 20 de marzo, con siete canciones. Esta producción marcó el inicio de una nueva etapa artística para el intérprete.

El segundo capítulo llegó el 18 de septiembre bajo el título ‘EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 2) – EL CLUB DE LAS 19 FLORES‘. El EP reúne ocho canciones y cuenta con colaboraciones de Vicente García, El Americano 4KT, Pirlo, Divino, Baby Ranks, Bad Gyal, ICON y Yandel. Además, retoma elementos de ’19’, producción que Feid lanzó en 2019 y que forma parte de los referentes de su trayectoria musical.

La saga continuará con ‘BABYXXITA MOR‘, un EP colaborativo con el puertorriqueño Álvaro Díaz. Ambos artistas han adelantado parte del material en sus redes sociales y, durante una transmisión en vivo en TikTok realizada en semanas recientes, compartieron algunas de las canciones que preparan para este lanzamiento. El proyecto contempla siete temas y cuenta con la participación de productores como Tainy.

Y así, con The Green Star Tour, el cantante prepara una nueva etapa de presentaciones que estará acompañada por la música y el concepto visual de The Green Print. Sus seguidores esperan ahora conocer los detalles del recorrido y los lugares que harán parte de esta nueva experiencia en vivo.

Publicidad

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí