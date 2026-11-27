El cantante colombiano Feid y el rapero estadounidense Snoop Dogg estrenaron este jueves 26 de noviembre ‘Gracias x Todo‘, su primera colaboración musical. La canción aborda temas como la fe, la familia y la gratitud, a partir de algunas de las experiencias personales que ambos artistas han vivido durante sus carreras.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip con referencias a los seres queridos del intérprete paisa, especialmente a sus abuelos. Aunque el estreno se confirmó esta semana, el acercamiento entre los músicos comenzó a hacerse público en 2025, cuando compartieron escenario durante un festival en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cómo comenzó la unión entre Feid y Snoop Dogg?

El acercamiento entre los dos artistas se hizo público en agosto de 2025, durante el festival Hard Summer, celebrado en Los Ángeles, California. En aquella oportunidad, el colombiano encabezó el cartel del evento y sorprendió a los asistentes con la aparición de Snoop Dogg como invitado especial.

Durante el espectáculo, los músicos interpretaron juntos dos de las canciones más reconocidas del repertorio del estadounidense: ‘The Next Episode‘ y ‘Drop It Like It’s Hot‘. El encuentro también llamó la atención por la conexión de ambos con la moda, pues el rapero apareció con unas zapatillas Salomon de edición especial vinculadas al trabajo de diseño que Feid había realizado con la marca.

Aunque en ese momento no anunciaron una canción conjunta, aquella presentación se convirtió en uno de los primeros antecedentes públicos de la relación entre los intérpretes.

Meses después, el acercamiento tuvo otro capítulo durante la edición número 27 de los Latin Grammy, celebrada el 12 de noviembre de 2026. Feid presentó un adelanto de ‘Gracias x Todo’ durante su participación musical en la ceremonia, mientras Snoop Dogg apareció en las pantallas del escenario. El colombiano compartió aquella presentación con el reconocido productor DJ Premier.

La colaboración se confirmó oficialmente el 23 de noviembre, cuando ambos músicos publicaron fotografías juntos en un estudio de grabación. Un día después, Feid anunció que el sencillo estaría disponible el jueves 26 de noviembre y acompañó la noticia con un mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores y a Snoop Dogg, a quien llamó cariñosamente ‘Tío Snoop‘.

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¿De qué trata ‘Gracias x Todo’?

La canción reúne las experiencias de dos artistas que pertenecen a generaciones y escenas musicales diferentes. En sus versos, Feid recuerda algunas de las etapas difíciles que ha atravesado y agradece a Dios por haberle permitido conservar la fe y encontrar fuerzas para continuar.

Snoop Dogg, por su parte, hace referencia a sus comienzos, cuando tenía pocos recursos, y al camino que recorrió hasta convertirse en una figura internacional. También habla de la importancia de levantarse después de las dificultades y de poder ofrecerles mejores condiciones de vida a sus seres queridos.

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El videoclip acompaña esa temática con escenas de la familia de Feid reunida alrededor de una mesa, fotografías personales y un homenaje a sus abuelos. La producción también incluye imágenes de distintos sectores de Medellín y termina con el cantante en una iglesia, acompañado por niños del coro de la Fundación GOOD KIDZ.

La fecha del estreno tampoco fue casualidad. ‘Gracias x Todo’ llegó a las plataformas musicales el Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones familiares más importantes de Estados Unidos.

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