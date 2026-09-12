Festival Cordillera 2026: horarios, escenarios, recomendaciones y más

Bogotá ya está lista para dar inicio a la quinta edición del Festival Cordillera. Durante este fin de semana, el Parque Simón Bolívar recorrerá las diversas épocas y ritmos de la música latinoamericana. Contará con seis escenarios y una programación que abarcará desde el rock en español hasta el pop, la música urbana, el reggae y sonidos tropicales.

Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Sean Paul, Cultura Profética, Andrés Cepeda, Kany García, Miguel Mateos, Grupo Niche, Beéle, Fobia, Jarabe de Palo, Tan Biónica, Mägo de Oz, Bonka y Diamante Eléctrico son algunos de los artistas que harán parte de esta quinta edición.

¿Cuáles son los escenarios del Festival Cordillera?

Este año, la programación se llevará a cabo en seis espacios diferentes: Nissan Cordillera, Grupo Aval Aconcagua, Bulova Cotopaxi, Escenario Cocuy, Coke Studio: La Tierra del Olvido y Club Macondo by Club Colombia. Esto significa que los asistentes tendrán que planear su recorrido según los artistas que deseen ver. Algunos conciertos se realizarán al mismo tiempo, así que será necesario elegir entre las presentaciones o moverse rápidamente de un lugar a otro.

Además, hay que tener en cuenta que algunos espacios tendrán un aforo limitado. La organización recomienda llegar con tiempo a las presentaciones que sean prioridad para cada uno, ya que el acceso a ciertas áreas dependerá de su capacidad.

Horarios Festival Cordillera sábado 12 de septiembre

La primera jornada de hoy comenzará por la tarde. Kei Linch será una de las artistas encargadas de dar inicio a la programación en el escenario Cordillera a las 2:15 p. m., mientras que Latin Brothers hará lo mismo en Cotopaxi a la misma hora. A partir de ese momento, se iniciará un recorrido que combinará talentos emergentes con agrupaciones que tienen varias décadas de trayectoria.

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Durante la tarde, también se presentarán artistas como Nelda Piña, Paula Pera, Dread Mar I y Fobia, y a medida que avance la jornada, llegarán algunos de los conciertos más esperados. Uno de los momentos más destacados será la actuación de Andrés Calamaro, quien se presentará en el escenario Cordillera entre las 8:00 y las 9:15 p. m. El argentino compartirá el escenario con grandes nombres como Cultura Profética, Poligamia, Grupo Niche, Beéle, Miguel Mateos y Sean Paul, todos distribuidos en diferentes escenarios. La noche también ofrecerá un espacio para el reggae, el rock latinoamericano y los sonidos tropicales, culminando con uno de los cierres más esperados: Lido Pimienta, quien se presentará en el escenario Cocuy a la medianoche.

Horarios Festival Cordillera domingo 13 de septiembre

En el segundo día, los shows comenzarán a las 2:30 p. m. con las actuaciones de Briela Ojeda y Árbol de Ojos, quienes serán de los primeros en subir al escenario. Con el paso de las horas se irán sumando agrupaciones y solistas de distintas generaciones. Entre ellos, estarán Los de Adentro, Tan Biónica, Jarabe de Palo, Andrés Cepeda, Dante Spinetta, Mägo de Oz, Bonka, Caifanes, Vicente García, Kany García y Diamante Eléctrico, quienes ofrecerán un espectáculo que celebra la fusión de estilos y épocas.

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Uno de los momentos más esperados será el regreso de Caifanes, una banda icónica del rock mexicano y latinoamericano. Su actuación permitirá que esas canciones que han resonado a lo largo de los años vuelvan a conectar con un público diverso en el Parque Simón Bolívar. También habrá un espacio especial para los amantes del pop colombiano de los años 2000, con Bonka, que regresará a un escenario donde sus melodías podrán reencontrarse con sus seguidores de antaño, así como con una nueva generación de fans.

Uno de los grandes artistas esperados de este domingo es Ricky Martin. El artista puertorriqueño se presentará en el escenario Cordillera a las 10:30 p. m., en uno de los conciertos más destacados de la edición 2026. La programación también incluirá actuaciones en otros escenarios con Doctor Krápula, Panteón Rococó y Los Amigos Invisibles.

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¿Qué se puede llevar al Parque Simón Bolívar?

La organización permite la entrada de celulares, bloqueador solar, gafas de sol, impermeables, baterías externas, sombreros, gorras y gel antibacterial. También se pueden llevar termos y vasos vacíos. En cuanto a los bolsos, los morrales no deben exceder las medidas de 30 x 30 x 15 centímetros, mientras que las bolsas de mano y los canguros tienen un límite de 11 x 16 centímetros. Además, se recomienda usar bolsos transparentes de plástico, vinilo o PVC. Las sombrillas no están permitidas.

Por otro lado, no se permite la entrada de armas, cuchillos, cadenas, drogas o narcóticos, bengalas, fuegos artificiales, aerosoles, punteros láser, drones, walkie-talkies ni artículos inflables. Tampoco se podrán llevar cigarrillos, vaporizadores, encendedores, bolsas de nicotina, alimentos ni bebidas. Los termos y vasos que se permitan deben estar vacíos al pasar por los controles. La organización también prohíbe sillas plegables, artículos de camping, instrumentos musicales, mascotas, sombrillas y mochilas de gran tamaño.