Festival Cordillera 2026: la consolidación de la cultura latinoamericana

Vuelven las conversaciones con los amigos, con el parche, para coordinar qué artistas coinciden para reunirse y no perderse en ese enorme mar de gente que congrega el Festival Cordillera desde hace cinco años. Desde 2022, este evento, organizado por Páramo Presenta, ha logrado juntar a distintas generaciones que, entre la nostalgia y la esperanza, llegan al Parque Simón Bolívar para escuchar a los solistas y las agrupaciones que han hecho parte de la música latinoamericana en las

últimas décadas, a los que ya tienen una trayectoria consolidada y a los que apenas empiezan a estampar sus nombres en la historia y la diversidad de la cultura de la región.

Con 40 artistas en tarima, el Festival Cordillera celebra este fin de semana su quinta edición con el propósito de consolidar el concepto de lo latinoamericano, con algunas caras que ya pasaron por este evento y con otras nuevas que atraerán, según cálculos del Distrito, a 90.000 personas, que además tendrán un impacto económico para la ciudad cercano a los $108.942 millones, entre el gasto asociado con el público y los recursos destinados por los organizadores a su realización.

Entre los invitados internacionales que más llaman la atención estarán Ricky Martin, Sean Paul, Mago de Oz, Kany García, Caifanes, Cultura Profética, Panteón Rococó, Andrés Calamaro, entre otros; mientras que de la escena nacional estarán Andrés Cepeda, Grupo Niche, Beéle, Doctor Krápula, Bonka, Lido Pimienta y muchos más.

En entrevista para este diario, Marceliano Castro, gerente de comunicaciones de Páramo Presenta, aseguró que: “Hoy en el Festival Cordillera conviven artistas desarrollados, nombres que hacen parte de la historia musical de varias generaciones y artistas que están construyendo el presente y el futuro de nuestra música. Para nosotros también es muy importante que el Festival Cordillera pueda ser una plataforma de descubrimiento: que alguien llegue por un artista que

conoce desde hace 20 o 30 años y termine el fin de semana descubriendo uno que nunca había escuchado antes. Esa mezcla es parte de lo que ha ido construyendo la identidad del festival”.

Festival Cordillera en el 2026

¿Qué diferencial tendrá este año? Según Marceliano Castro, se crearon dos nuevos espacios pensados para diversificar la experiencia de la música y el encuentro con nuestra cultura. Uno es un homenaje a Carlos Vives y otro

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a Gabriel García Márquez. “En esta quinta edición queríamos que el Festival Cordillera fuera más allá de nuestros cuatro escenarios principales y encontrar otros espacios donde pudiéramos vivir lo latino de maneras diferentes. De ahí nacen Coke Studio: La Tierra del Olvido y Club Macondo by Club Colombia: dos lugares pensados como clubes, para bailar, encontrarse y conectarse con sonidos y referentes que hacen parte de nuestra identidad”.

La identidad del festival, que apela a las raíces latinoamericanas, se evidencia precisamente en el público que asistirá. Según la Encuesta de Caracterización de Asistentes a Festivales y Eventos Públicos de 2026, que se hizo con participación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Observatorio de Turismo, el Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría de Cultura, el turismo es uno de los factores que explican el impacto económico previsto. De las 90.000 personas que se espera que asistan al Cordillera este año, el 60 % serían residentes de Bogotá y el

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40 % llegaría desde otras ciudades o países. Eso supone aproximadamente 54.000 asistentes de la capital y 36.000 visitantes. A su vez, del público total, el 26,3 % llegaría desde otros municipios de Colombia, equivalente a cerca de 23.670 personas. Otro 13,7 %, unas 12.330 personas, correspondería a visitantes internacionales.

“El Festival Cordillera no es solamente un cartel de artistas. En esta quinta edición queremos seguir consolidando esa idea de que “El Futuro Es Latino”, y para hablar de futuro también tenemos que reconocer nuestras raíces y todo lo que significa ser latino. La música es el corazón del festival, pero nuestra cultura también está en la

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literatura, el baile, la gastronomía, los sonidos y las historias que compartimos. Por eso buscamos que quien llegue al Festival, sea de Bogotá, de otra ciudad de Colombia o de cualquier lugar de Latinoamérica y el mundo, encuentre diferentes

maneras de vivir y celebrar lo latino durante esos días”, aseguró Castro.

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