Festival de la Leyenda Vallenata 2027: anuncian fechas y novedades. “No se harán homenajes”

El Festival de la Leyenda Vallenata, declarado Patrimonio Cultural de la Nación a través de la ley 739 de abril 26 de 2002, llega a sus 60 años y sus organizadores anunciaron varias novedades alrededor de las actividades que se desarrollarán en el 2027, así como la confirmación de las fechas en las que se llevará a cabo.

El Festival que data de 1967 cuando el entonces presidente Alfonso López Michelsen lo impulsó, junto a Consuelo Araujonoguera y el compositor Rafael Escalona exalta la música, la cultura y en general, las raíces vallenatas, uno de los géneros musicales más representativos del país, además de la música y sus raíces, lo que significa Valledupar como epicentro del evento.

La evolución del Festival Vallenato

El primer Rey Vallenato, coronado en 1968, fue Alejandro Durán Díaz, quien en ese año, se impuso sobre ocho participantes. Con el paso del tiempo al evento se le añadieron nuevas categorías de concurso como Canción Vallenata Inédita, el Acordeón Aficionado, el Acordeón Infantil, el Acordeón Adolescente, el Acordeón Semiprofesional, el concurso de Piquería, la Danza del pilón, el Acordeón Juvenil, entre otros. Actualmente el Festival permite la competencia en categorías mayores, juveniles e infantiles.

En el 2019 se crearon las categorias Acordeonera Mayor y Acordeonera Menor.

¿Cuándo será el 60 Festival de la Leyenda Vallenata?

Volviendo a la celebración de la 60 edición del Festival de la Leyenda Vallenata, se confirmó que se realizará del 28 de abril al 1.º de mayo del próximo año. De igual manera se confirmó que además del evento Rey de Reyes en los concursos de Acordeón Profesional, Canción Vallenata Inédita y Piquería Mayor, se incluirá, por primera vez, el concurso Reina de Reinas.

Así mismo, se anticipó que en el 2027 “no se realizarán homenajes. En su lugar, se exaltará la historia de las 60 versiones del Festival de la Leyenda Vallenata, iniciado en 1968, y el amplio acervo musical construido alrededor del acordeón, la caja, la guacharaca, los versos y los cantos”, indica la comunicación oficial del mencionado evento.

En las ediciones del 2024 y 2025 los homenajeados fueron Omar Geles y el Binomio de Oro, respectivamente.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, explicó: “Nosotros venimos diseñando el próximo certamen con motivo de las 60 versiones, donde se contará puntualmente su historia y la manera como se avanzó hasta llegar a tener la mayor importancia en el orden local, nacional e internacional”.

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El vocero también destacó que el Festival de la Leyenda Vallenata preserva los aires tradicionales del vallenato: “es el guardián encargado de preservar los cuatro aires tradicionales como son el paseo, el merengue, el son y la puya. Desde ya les cursamos la invitación a Valledupar”, agregó.

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