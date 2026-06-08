Festival de Nuevas Voces 2026: Día, lugar, actividades y boletas

El Festival de Nuevas Voces, que ya es reconocido por incluir dentro de sus actividades feria de emprendimientos locales, experiencias culturales y una propuesta gastronómica, dio a conocer la nómina de artistas que estarán en la versión 2026.

El festival, que se realizará el próximo 20 de junio en la Plaza de Eventos de Compensar de la avenida 68, este año mezclará géneros como indie rock, electrónica, synth pop, psicodelia, funk, salsa, ritmos latinos y sonidos experimentales.

Nómina completa del Festival Nuevas Voces 2026

Entre los nombres más esperados aparece Margarita Siempre Viva, agrupación que se ha convertido en una de las voces más sólidas del indie nacional gracias a sus letras emocionales y sonidos cargados de nostalgia y sensibilidad. También estará Ácido Pantera, reconocido por su mezcla explosiva de música electrónica y ritmos latinoamericanos.

Así mismo se confirmó la presencia de La Farmakos, propuesta que explora sonidos alternativos y atmósferas experimentales; Pablo Watusi, con una apuesta influenciada por el funk, salsa afrocachaca que fusiona con sonidos del Caribe; y Entrenco, agrupación que se mueve entre el rock alternativo y el indie contemporáneo.

A ellos se suman Lika Nova, conocida por su combinación de synth pop y sonidos electrónicos, y Selva Volcán, apuesta de experiencias sensoriales a través de sonidos orgánicos y electrónicos.

Pero el Festival Nuevas Voces abrirá en esta edición un espacio especial para hablar sobre salud mental en las industrias creativas con la participación de M3nte Colectivo, iniciativa que trabaja en la visibilizar temas como ansiedad, agotamiento emocional y bienestar dentro del entorno artístico y cultural. El colectivo desarrollará actividades y conversaciones que buscan generar conciencia sobre la importancia del cuidado emocional en músicos, creadores y comunidades creativas.

El festival es producido por Compensar en alianza con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá, FOSBO.

Las entradas ya se encuentran disponibles desde $25.000 a través de Tienda Compensar.

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