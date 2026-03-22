El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Festival Estéreo Picnic 2026: programación y horarios del domingo 22 de marzo

Sabrina Carpenter, Interpol y Skrillex hacen parte del último día del festival, que cierra tres jornadas de música en Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Por Daniel Guerrero Aldana
22 de marzo de 2026
La nueva aplicación oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 se presenta como la solución definitiva a los problemas de señal en eventos masivos.
Fotografía por: Antonia Villalba

El Festival Estéreo Picnic 2026 llega a su jornada de cierre este domingo 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con una programación que combina pop, rock alternativo y electrónica. Nombres como Sabrina Carpenter, Skrillex, Ben Böhmer e Interpol encabezan el último día de actividades.

Desde la tarde, los escenarios del festival volverán a operar de manera simultánea con una oferta que recorre distintos géneros y que, como en jornadas anteriores, se extenderá hasta la madrugada.

Del indie al pop y la electrónica en el cierre del festival

La programación iniciará con presentaciones como School of Rock (14:15), Agraciada (14:30) y Antípiko3 (15:00), seguidas por artistas como Lasso, Travis y Pirineos en Llamas en las primeras horas de la tarde.

Más adelante, el cartel suma nombres como Blood Orange, Rusowsky y Dj Babatr, mientras que propuestas como Interpol y Men I Trust ocupan las franjas previas a los actos principales del día.

En la noche, el festival concentrará algunos de sus nombres más esperados, como Deftones y Doechii, antes del concierto de Sabrina Carpenter, programado entre las 10:15 p. m. y las 11:45 p. m.

El cierre se trasladará a la madrugada con la presentación de Skrillex (00:00 – 01:30) y sets electrónicos como los de Ben Böhmer y Daccach, que marcarán el final de esta edición del festival.

Programación completa del domingo 22 de marzo

Escenario Estéreo Picnic

  • 14:15 – 15:00: School of Rock
  • 16:00 – 17:00: Travis
  • 18:00 – 19:00: Blood Orange
  • 20:00 – 21:00: Doechii
  • 22:15 – 23:45: Sabrina Carpenter

Escenario Un Mundo Distinto

  • 15:15 – 16:00: Pirineos en Llamas
  • 17:00 – 18:00: Viagra Boys
  • 19:00 – 20:00: Interpol
  • 21:00 – 22:15: Deftones
  • 00:00 – 01:30: Skrillex

Escenario Bosque

  • 14:30 – 15:15: Agraciada
  • 16:00 – 17:00: Lasso
  • 18:00 – 19:00: Rusowsky
  • 20:00 – 21:00: Men I Trust

Escenario Páramo

  • 15:00 – 15:45: Antípiko3
  • 16:15 – 17:15: Wost
  • 17:45 – 19:15: Dj Babatr
  • 19:15 – 20:45: Badsista
  • 21:00 – 22:15: BUNT.
  • 22:45 – 00:00: Hamdi
  • 00:45 – 01:45: Daccach
  • 01:45 – 03:00: Ben Böhmer

Escenario Lago

  • 14:15 – 15:00: Zarigüeya
  • 15:30 – 16:15: dvd
  • 17:00 – 18:00: Macario Martínez
  • 19:00 – 20:00: 2Hollis
  • 21:00 – 22:00: Zaider

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Estéreo Picnic 2026

Festival Estéreo Picnic 2026

Festival Estéreo Picnic

Programación Estéreo Picnic 2026

Revista Vea

Vea

Noticias hoy

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.