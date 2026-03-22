Festival Estéreo Picnic 2026: programación y horarios del domingo 22 de marzo

El Festival Estéreo Picnic 2026 llega a su jornada de cierre este domingo 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con una programación que combina pop, rock alternativo y electrónica. Nombres como Sabrina Carpenter, Skrillex, Ben Böhmer e Interpol encabezan el último día de actividades.
Desde la tarde, los escenarios del festival volverán a operar de manera simultánea con una oferta que recorre distintos géneros y que, como en jornadas anteriores, se extenderá hasta la madrugada.
Del indie al pop y la electrónica en el cierre del festival
La programación iniciará con presentaciones como School of Rock (14:15), Agraciada (14:30) y Antípiko3 (15:00), seguidas por artistas como Lasso, Travis y Pirineos en Llamas en las primeras horas de la tarde.
Más adelante, el cartel suma nombres como Blood Orange, Rusowsky y Dj Babatr, mientras que propuestas como Interpol y Men I Trust ocupan las franjas previas a los actos principales del día.
En la noche, el festival concentrará algunos de sus nombres más esperados, como Deftones y Doechii, antes del concierto de Sabrina Carpenter, programado entre las 10:15 p. m. y las 11:45 p. m.
El cierre se trasladará a la madrugada con la presentación de Skrillex (00:00 – 01:30) y sets electrónicos como los de Ben Böhmer y Daccach, que marcarán el final de esta edición del festival.
Programación completa del domingo 22 de marzo
Escenario Estéreo Picnic
- 14:15 – 15:00: School of Rock
- 16:00 – 17:00: Travis
- 18:00 – 19:00: Blood Orange
- 20:00 – 21:00: Doechii
- 22:15 – 23:45: Sabrina Carpenter
Escenario Un Mundo Distinto
- 15:15 – 16:00: Pirineos en Llamas
- 17:00 – 18:00: Viagra Boys
- 19:00 – 20:00: Interpol
- 21:00 – 22:15: Deftones
- 00:00 – 01:30: Skrillex
Escenario Bosque
- 14:30 – 15:15: Agraciada
- 16:00 – 17:00: Lasso
- 18:00 – 19:00: Rusowsky
- 20:00 – 21:00: Men I Trust
Escenario Páramo
- 15:00 – 15:45: Antípiko3
- 16:15 – 17:15: Wost
- 17:45 – 19:15: Dj Babatr
- 19:15 – 20:45: Badsista
- 21:00 – 22:15: BUNT.
- 22:45 – 00:00: Hamdi
- 00:45 – 01:45: Daccach
- 01:45 – 03:00: Ben Böhmer
Escenario Lago
- 14:15 – 15:00: Zarigüeya
- 15:30 – 16:15: dvd
- 17:00 – 18:00: Macario Martínez
- 19:00 – 20:00: 2Hollis
- 21:00 – 22:00: Zaider
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