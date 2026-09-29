Festival Estéreo Picnic 2027: confirman fechas y precios de la primera etapa de boletería

El Festival Estéreo Picnic ya comenzó a preparar su próxima edición. La organización confirmó que el evento regresará a Bogotá en marzo de 2027 y reveló los precios de la primera etapa de venta, conocida como ‘Creyentes’.

La próxima edición del FEP se realizará durante tres jornadas en el Parque Simón Bolívar. Por ahora, los nombres de los artistas que harán parte de la programación todavía no han sido anunciados.

¿Cuándo será el Estéreo Picnic 2027?

El Festival Estéreo Picnic 2027 se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Serán tres jornadas de música en las que el festival volverá a reunir artistas nacionales e internacionales en diferentes escenarios.

La organización presentó esta nueva edición bajo la premisa “todo está conectado” y, como ha ocurrido en años anteriores, habilitó primero la venta para los llamados ‘Creyentes’.

Esta modalidad permite comprar los abonos antes de que se conozca oficialmente el cartel. Es decir, quienes accedan a esta etapa aseguran su entrada sin saber todavía qué artistas estarán en los escenarios del festival.

Estos son los precios de ‘Creyentes’ del FEP 2027

La primera etapa contempla diferentes modalidades de ingreso. El combo general para los tres días tiene un precio total de $999.000, incluidos los costos del servicio.

También está disponible el combo general +, con un valor de $1.329.000, mientras que el VIP para las tres jornadas tiene un precio de $2.899.000.

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Para menores, el combo de tres días cuesta $979.000, incluidos los costos de servicio.

La preventa para clientes de los Bancos Aval, Bogotá, Occidente, Popular y Villas, además de usuarios de la billetera digital dale!, comenzó este martes 29 de septiembre a las 12:00 del mediodía. La venta general está programada para el jueves 1 de octubre a las 12:00 del mediodía, hasta agotar existencias.

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La particularidad de esta etapa es que estos precios están disponibles antes del anuncio oficial del cartel. Una vez se conozca la programación, comenzarán nuevas fases de venta con valores diferentes.

El anuncio llega después de varios días de incertidumbre alrededor del festival. Durante la última semana, las cuentas oficiales del Estéreo Picnic desaparecieron o dejaron de estar disponibles en redes sociales, un movimiento que generó dudas entre sus seguidores sobre lo que ocurriría con la próxima edición y dio paso a distintas especulaciones. Finalmente, la organización volvió a pronunciarse y confirmó que el FEP continuará en 2027 con una nueva edición en Bogotá.

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