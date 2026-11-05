Festival Estéreo Picnic 2027 por días ¿Cuándo presentan Charli XCX y Travis Scott?

El Festival Estéreo Picnic 2027 ya tiene su programación distribuida por jornadas. Este jueves 5 de noviembre, Páramo Presenta dio a conocer cómo se repartirán los artistas que harán parte de la edición número 16 del evento, que se realizará los días 19, 20 y 21 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

El cartel, revelado el pasado 8 de octubre, tiene como principales figuras a Travis Scott, Charli XCX y David Guetta. También aparecen nombres como Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr. Ahora, con el anuncio de la programación por días, los asistentes ya pueden conocer qué artistas se presentarán en cada una de las tres jornadas del festival.

Programación del Festival Estéreo Picnic 2027

Viernes 19 de marzo

Día 1

La primera jornada tendrá como protagonistas a Charli XCX, The Neighbourhood y The Prodigy. La cantante británica llegará con el impulso de ‘Brat’, el álbum que marcó una etapa importante en su carrera y se convirtió en un fenómeno cultural. Por su parte, The Neighbourhood regresará con su propuesta de rock alternativo, mientras que The Prodigy llevará al festival su característico sonido electrónico.

La programación también incluye a Fontaines D.C., Raye, The Avalanches, Marlon Hoffstadt, Malcolm Todd, Boys Noize, Tiga, Lola Índigo, Adéla, Die Spitz, Violet Grohl, Depresión Sonora, La Ramona, Mind Enterprises y Gotshell, entre otros.

Sábado 20 de marzo

Día 2

El segundo día reunirá a Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana como sus principales atractivos. El cantante puertorriqueño, una de las figuras representativas del reguetón y el trap latino, compartirá jornada con la agrupación estadounidense de heavy metal y la banda venezolana, que ha ganado reconocimiento internacional por su mezcla de ritmos caribeños, reggae y pop.

También estarán Amelie Lens, Khruangbin, The War on Drugs, Nina Kraviz, Kasabian, Patrick Topping, El Mató a un Policía Motorizado, Mitú, Amaia, Young Cister, Chuwi, Winona Riders, Luch, Lady Arias, Keke Minowa y Conjunto Media Luna.

Domingo 21 de marzo

Día 3

La última jornada tendrá entre sus principales figuras al rapero estadounidense Travis Scott y al DJ francés David Guetta. A ellos se suman Milo J, uno de los representantes de la nueva generación de la música argentina, y Sombr, cantante estadounidense que ha ganado espacio en la escena del pop alternativo.

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El cartel del domingo también incluye a Cage the Elephant, Lola Young, Four Tet, Slayyyter, Tomora, Bicep, Leon Bridges, Sammy Virji, Ninajirachi, Midnight Generation, Nicola Cruz, Snow Strippers, Austin TV, Vic Deal, Astro, Verraco junto a Lechuga Zafiro, Selva Volcán y Siete Catorce.

¿Cuándo comienza la venta de boletas del Festival Estéreo Picnic 2027?

Junto con la programación por días, los organizadores recordaron las próximas fechas para adquirir las entradas. Según la publicación oficial, habrá una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y usuarios de dale!, que comenzará el lunes 9 de noviembre a las 9:00 a. m.

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Por su parte, la venta general estará habilitada desde el miércoles 11 de noviembre, también a las 9:00 a. m. En estas etapas se podrán adquirir entradas para jornadas individuales y combos de dos días.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.

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