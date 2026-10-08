Festival Estéreo Picnic 2027: revelan cartel de artistas y confirman fecha y lugar

El Festival Estéreo Picnic realizará su edición número 16 en el 2027. El evento, el más importante de su género que se realiza en la región, tendrá como sede una vez más el mítico Parque Metropolitano Simón Bolívar de la capital colombiana.
El Festival que en el 2026 recibió más de 140.000 asistentes se realizará a lo largo de tres días. Las fechas anunciadas son el 19, 20 y 21 de marzo de 2027.
Listado completo de artistas para el Estéreo Picnic 2027
Dentro del line up que los organizadores dieron a conocer para la versión 2027 se cuentan:
- TRAVIS SCOTT
- CHARLI XCX
- DAVID GUETTA
- ARCÁNGEL
- AVENGED SEVENFOLD
- THE NEIGHBOURHOOD
- RAWAYANA
- THE PRODIGY
- MILO J
- SOMBR
- FONTAINES D.C.
- AMELIE LENS
- MARLON HOFFSTADT
- KHRUANGBIN
- THE WAR ON DRUGS
- MALCOLM TODD
También estarán: RAYE, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet , TOMORA, Slayyyter, Angine de Poitrine, Nina Kraviz, Leon Bridges, BICEP, The Avalanches, ADÉLA, El Mató a un Policía Motorizado, Sammy Virji, Mitú, Tiga, Topboy, Boys Noize , Lola Indigo, Boy Harsher, La Ramona, Depresión Sonora, Snow Strippers, Nicola Cruz, Chuwi, Verraco y Lechuga Zafiro , Midnight Generation, Amaia, Die Spitz, Violet Grohl, Ninajirachi, Winona Riders, Young Cister, Mind Enterprises, Austin TV, Emyl Rusev, ANNE, Vic Deal, Astro, Estamos Perdidos , Annasofia, Lila sky, Nohaaddana, Gotshell, Zuco OMG, Siete Catorce, Ela Conem, Amanda Mussi, Keke Minowa, NO20 (2ATx Nixss), Pepo, Encarta 98, Lady Arias, Conjunto Media Luna, Entrañas, Jack Vargas, DeGlorian, b444dlove, Selva Volcán,María Manuela y Luz No estrella.