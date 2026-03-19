Festival Estéreo Picnic celebra 15 ediciones: de apuesta incierta a referente regional

Cuando el Festival Estéreo Picnic (FEP) apareció en 2010, no lo hizo como un evento consolidado ni como una apuesta segura. Era, más bien, una idea ambiciosa en un contexto donde los conciertos internacionales aún eran esporádicos y los festivales, en Colombia, no tenían una tradición sólida.

Quince ediciones después, el panorama es otro. El FEP no solo logró mantenerse, sino que se convirtió en uno de los eventos más representativos de la música en vivo en el país y en un punto reconocido dentro del circuito latinoamericano.

Esa transformación no fue inmediata ni lineal. Fue el resultado de ajustes, decisiones estratégicas y una lectura constante de lo que el público y la industria estaban demandando.

Festival Estéreo Picnic y la importancia de aprender a crecer

En sus primeras ediciones, el festival funcionó como un espacio en construcción. La asistencia era limitada y el formato todavía buscaba su identidad. Más que un evento masivo, era un encuentro que reunía a un público específico, cercano a las escenas alternativas.

Ese modelo, sin embargo, tenía un límite. El crecimiento exigía una apuesta distinta. “En 2013 y 2014 el festival tomó conciencia de que, para crecer y consolidarse, debía traer nombres de talla internacional”, explicó Miguel Santacoloma, director de comunicaciones del festival.

Ese momento marcó un giro claro. La inclusión de artistas con mayor reconocimiento global no solo amplió la audiencia, sino que posicionó al festival en conversaciones que antes le eran ajenas. Dejó de ser una apuesta local con invitados internacionales para convertirse en un evento con vocación global.

El cartel como identidad del FEP

A partir de ese punto, el cartel se convirtió en uno de los principales activos del Estéreo Picnic. No solo por los nombres que lo integran, sino por la lógica que lo sostiene.

“El primero es traer los actos más grandes e importantes del mundo. El segundo tiene que ver con la vena fiestera (…) y el tercero es traer actos únicos y exclusivos”, aseguró Santacoloma sobre los criterios de curaduría.

Esa combinación ha permitido que el festival mantenga una identidad propia. En un mismo escenario conviven artistas de gran escala con propuestas que conectan directamente con el público local, en una mezcla que responde tanto a tendencias globales como a formas de consumo propias del país.

En la edición de 2026, esa fórmula vuelve a repetirse: el regreso de The Killers se cruza con nombres del presente como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Lorde, en un cartel que apunta a distintas generaciones.

Cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 Fotografía por: Páramo Presenta

¿El lugar también construye el festival?

El crecimiento del Estéreo Picnic no solo se explica por la música. También tiene que ver con el espacio que lo alberga.

Antes de instalarse en el Parque Simón Bolívar, el festival pasó por distintas locaciones. Cada una respondió a una etapa distinta, tanto en tamaño como en ambición. El traslado definitivo a Bogotá marcó un punto de estabilidad.

“Hasta llegar al Parque Simón Bolívar, que hoy se consolidó como la casa del festival”, señaló Santacoloma.

Ese cambio no fue menor. Ubicar el festival en el principal parque urbano de la ciudad lo acercó a un público más amplio y lo integró a la dinámica cultural de Bogotá. También permitió mejorar aspectos logísticos que inciden directamente en la experiencia del asistente.

Festival Estéreo Picnic, un reflejo de la industria

Hablar de los 15 años del Estéreo Picnic también implica mirar el crecimiento del entretenimiento en vivo en Colombia. En la última década, el país ha pasado de ser un destino ocasional a convertirse en una parada frecuente dentro de las giras internacionales.

“Hoy Colombia es el cuarto y, en ocasiones, el tercer mercado en Sudamérica o en América Latina”, agregó Santacoloma.

Ese cambio no depende de un solo factor. Responde a la consolidación de promotores, a la mejora de los escenarios y a una audiencia que ha demostrado interés y capacidad de convocatoria.

En ese proceso, el festival ha tenido un papel activo. Su continuidad ha contribuido a generar confianza en el mercado y a demostrar que es posible sostener eventos de gran escala en el país.

De nicho a experiencia masiva

Otro de los cambios más visibles ha sido el del público. Lo que comenzó como una reunión más pequeña y especializada se transformó en un evento de gran formato, con una audiencia diversa.

Esa ampliación también modificó la experiencia. El festival dejó de ser únicamente una sucesión de conciertos para convertirse en un espacio más amplio de encuentro, donde la música sigue siendo central, pero no exclusiva.

“El mayor impacto cultural ha sido consolidar una marca que trasciende ediciones”, explica Santacoloma.

Esa idea de marca implica continuidad, pero también adaptación. El Estéreo Picnic ha cambiado su escala, su propuesta y su público, sin perder del todo la identidad que lo originó.

El circuito festivalero del que hace parte el FEP

Hoy, el festival forma parte de una red de eventos en América Latina que comparten artistas, calendarios y estándares de producción. Su cercanía con encuentros como Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil lo ubica dentro de una dinámica regional en la que la competencia y la colaboración conviven.

Esa posición obliga a mantenerse relevante. No basta con repetir fórmulas: cada edición debe responder a un público que ya conoce la experiencia y espera novedades.

Por eso, además de los nombres, el festival ha apostado por diferenciarse a través de su propuesta. “Siempre buscamos destacarnos con actos que sean únicos y exclusivos”, señala Santacoloma.

Una historia que sigue en construcción

Llegar a 15 ediciones no garantiza permanencia. En una industria cambiante, sostener un festival implica una revisión constante de sus propios modelos.

Sin embargo, el Estéreo Picnic ha logrado algo que no todos consiguen: convertirse en parte del calendario cultural del país. Para muchos asistentes, no es solo un evento, sino una cita recurrente.

Desde aquella primera edición hasta la actual, el recorrido ha sido amplio. Lo que comenzó como una apuesta incierta hoy funciona como referencia.

Y aunque la celebración de este aniversario mira hacia atrás, también deja ver que el festival sigue en movimiento. Porque si algo ha definido estos 15 años es precisamente eso: la capacidad de cambiar sin desaparecer en el intento.

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