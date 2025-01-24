Festivales en Latinoamérica: así se ajustaron a las cancelaciones

La cantante de pop española Aitana ya no se presentará en los festivales de Sudamérica. Girará en solitario a finales de 2026. Fotografía por: The Exclusive Agency

El circuito de festivales en Latinoamérica ha evolucionado hasta convertirse en una maquinaria cultural masiva que, además de apoyar el entretenimiento, ha impulsado otros sectores como el turismo. Desde el nacimiento de Lollapalooza Chile en 2011, la primera expansión del gigante de Chicago fuera de EE. UU., hasta la consolidación del Festival Estéreo Picnic (FEP), que celebra su edición número 15 en 2026, la región ha aprendido a construir carteles de clase mundial.

Sin embargo, las cancelaciones inesperadas se han convertido en una parte inevitable de la escena: desde enfermedades de último minuto hasta problemas de visas y vuelos y cambios de prioridades de artistas, los productores deben estar preparados para que el espectáculo continúe. En 2026 esto no fue la excepción y de nuevo se puso a prueba una compleja partida de ajedrez logística para reconfigurar la oferta musical.

El festival con más bajas: Estéreo Picnic bajo presión

Al analizar la actualización de febrero, el Festival Estéreo Picnic es el certamen que ha enfrentado el mayor volumen de bajas críticas en comparación con sus pares del sur. Mientras que los Lollapalooza de Chile y Argentina sufrieron principalmente la salida de Aitana y The Dare, el FEP registró cinco bajas significativas: Peso Pluma, D4vd, Lola Young y también The Dare y Aitana.

La salida de Peso Pluma fue un golpe exclusivo para Colombia, pues el artista no figuraba en los carteles originales de Argentina y Brasil de octubre. Por su parte, la deserción de Aitana fue un fenómeno regional motivado por su decisión de priorizar su gira propia #CUARTOAZULWORLDTOUR, reprogramando sus visitas a Bogotá y Santiago para octubre de 2026.

Incluso México no se salvó de la ola de cancelaciones en esta ocasión, pues Moby y Nafta también salieron del cartel del Vive Latino a último minuto.

Brasil destacó como el festival más estable del bloque. Al no haber incluido a Aitana ni a The Dare en su cartel original de octubre, su programación se mantuvo prácticamente intacta frente a las turbulencias regionales.

¿Cómo se reforzaron?

La respuesta a las bajas ha sido diferenciada por territorio, demostrando la capacidad de los diferentes productores para curar alineaciones que sigan emocionando a los fans a pesar de los imprevistos. Dos casos destacan sobre las respuestas: el de Colombia y el de Chile.

El FEP ha sido el más agresivo en sus anuncios de febrero para recuperar el valor del cartel. Introdujo a Swedish House Mafia como reemplazo de Peso Pluma e incorporó a Travis, Tom Morello, Blood Orange, Ruel y Rusowsky, además de Santos Bravos, para reforzar su imagen.

Chile, por otro lado, apostó por el talento local y emergente para inyectar frescura tras la salida de Aitana. Sumó al rapero español Saske y a los proyectos nacionales Candelabro y Aura Bae. Argentina, por otro lado, llenó el vacío de Aitana con Ruel, un proyecto pop emergente.

En medio de la ola de cancelaciones, sorprendió la demanda por los sideshows que ha superado las expectativas en Chile. El show de Joe Keery (DJO) tuvo que ser trasladado del Teatro Coliseo al Teatro Caupolicán debido al éxito rotundo en la venta de entradas.

¿Cómo se gestionan los cambios?

La gestión de un festival de gran escala entiende que las cancelaciones de artistas son una parte inevitable del negocio. Para que el espectáculo continúe, los productores experimentados no asumen que todos los actos llegarán según lo previsto. En su lugar, mantienen un “Plan B” con una lista de posibles reemplazos que pueden intervenir con poca antelación. En situaciones críticas, esto puede significar elevar a un artista de un escenario menor al principal o incluso extender los sets de otros intérpretes para evitar “baches” de silencio en la programación, como ocurrió con la extensión del show de Black Pumas tras la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, en la edición del FEP de 2022.

Para protegerse financieramente, los organizadores utilizan salvaguardas contractuales y seguros de cancelación de artistas. Es una práctica estándar incluir cláusulas que especifiquen que el cartel está sujeto a cambios, lo que protege al evento de demandas masivas de reembolso si un acto popular se retira. Además, las pólizas de seguro pueden reembolsar las pérdidas financieras si un artista principal no se presenta por causas cubiertas, asegurando la estabilidad del presupuesto a pesar de los imprevistos, según destacan expertos en la industria.

