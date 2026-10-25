‘Fonseca en la casa’: Nampa Básico, Silvestre Dangond y mariachis. Así fue su concierto

Pasadas las nueve de la noche Fonseca entró en escena frente al Vive Claro, de Bogotá, que lo abrigó con sus aplausos. Comenzó con la canción que le da el nombre a su última producción discográfica y al tour de conciertos ‘Antes que el tiempo se vaya’. Después siguió ‘Pedacito de playa’ y posteriormente vinieron un par de clásicos ‘Entre tu vida y la mía’ y ‘Venga lo que venga’.

“Bienvenidos a la noche más importante en mi carrera. Gracias por el cariño, por la paciencia (…) Al final del día la casa no es la estructura ni las paredes. La familia está reunida”, dijo ante los miles que acudieron a verlo en su primer show de la gira donde el artista resalta el valor del agradecimiento.

“Tanta gente que nos está acompañando de otras partes gracias por venir a encontrarse con nosotros en Bogotá”, mencionó el cantante que en su último álbum habla del tiempo y de todo aquello que es vital antes de que se agote. Esa premisa la mantuvo en su recital. “Si hay algo que uno no puede regresar es el tiempo. Lo que si vamos a hacer es congelarlo, vamos a evocar recuerdos. Bienvenidos a ‘Antes que el tiempo se vaya Tour’.



No había más que decir y sí mucho por cantar. ‘Como me mira’ ‘Loco enamorado’ y ‘Vine a buscarte’ seguirían y luego con guitarra en mano, ‘Enrédame’, de su álbum ‘Gratitud’ del 2008.

Con la invitación a apagar los teléfonos, a mirar los ojos y dejar por un momento la digitalidad para disfrutar de un instante presencial entonó ‘En vivo y en directo’.

Nampa Básico y Silvestre Dangond, invitados de Fonseca

El primer invitado de la noche fue Manu, uno de los artistas que abrió el show. Con él cantó ‘Confiésame’. La segunda sorpresa fue Nampa Básico. Con Francisco David Rosero Serna cantaron ‘Paraíso’ y su colaboración ‘No me resisto’ . Tras ‘Ven’, llegaría uno de los momentos más emotivos del show cuando junto al mariachi de Ricardo Torres cantó ‘Prometo’. Con los músicos en tarima no podía irse sin interpretar varias rancheras. No lo hizo solo, el público cantó con él ‘Se me olvidó otra vez’, de Juan Gabriel y ‘Si nos dejan’, de José Alfredo Jiménez.

En la noche no hubo afán. Hubo espacio para saludar a Isa y a Felipe, que estaban dentro del público y se comprometieron esa misma noche o para la cumpleañera que estaba llegando a 92 años. Fonseca se tomó el tiempo de mirar al público, agradecer y cantar por más de dos horas deleitando a un público que le demostró admiración a lo largo de la noche.

Faltaba otro momento inesperado y aplaudido, cuando su amigo Silvestre Dangond llegó con todo su entusiasmo y energía a cumplirle la promesa que años atrás le hizo: acompañarlo en su primer gran concierto de la capital y asi lo hizo. Fonseca recordó que comenzaron juntos en la misma época y lo cercanos que son. Cantaron ‘Cartagena’ y ‘La indiferencia’.

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Dangond también recordó el vínculo afectivo que tiene con la capital donde estuvo un buen tiempo de su carrera. “Esa siembra fue hace 15 años, gracias Bogotá”, dijo.

Fonseca se quedaría vallenateando. Cantó ‘Jaime Molina’, pero ahí no terminaba su conexión con el público. Faltaban los clásicos que lleagron envueltos en gritos y aplausos. El artista le cumplió a la ciudad con un show inolvidable.

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