Frente Cumbiero, La Pambelé y otros artistas que cierran el circuito Bajo Chapinero

El circuito musical Bajo Chapinero tendrá su jornada de cierre el próximo 28 de marzo con un concierto en Bogotá que reunirá a tres proyectos de la escena tropical y salsera contemporánea: Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena. El evento se realizará en Capital Live Concerts, un espacio ubicado en la carrera 13 con calle 48, en el barrio Chapinero.

La presentación marcará el final de una programación que, durante varias semanas, reunió diferentes propuestas musicales en distintos escenarios del sector. El circuito fue organizado por Pelado B y Teatro de Garaje con la intención de abrir espacios de circulación para artistas locales y proyectos independientes.

Desde el pasado 6 de febrero, la iniciativa desarrolló una serie de conciertos que incluyeron sonidos diversos dentro de la música latinoamericana contemporánea. La programación abarcó desde cumbia y ritmos afrocaribeños hasta propuestas urbanas y cantautorales.

Entre los artistas que hicieron parte del circuito se encuentran Los Guaqueros, Luci Le, Lady Arias y Singger, quienes participaron en las diferentes jornadas realizadas en espacios culturales y escenarios del barrio.

Tres propuestas de la escena tropical contemporánea

El concierto de cierre reunirá tres proyectos que representan distintas aproximaciones a los sonidos tropicales actuales.

Uno de ellos es Frente Cumbiero, agrupación liderada por el músico y productor Mario Galeano, conocida por su trabajo en la exploración de la cumbia desde una perspectiva contemporánea. El proyecto ha desarrollado una propuesta que mezcla elementos tradicionales con sintetizadores, experimentación sonora y referencias psicodélicas, lo que le ha permitido presentarse en escenarios internacionales.

La noche también contará con la participación de La Pambelé, colectivo que combina ritmos afrocaribeños con una puesta en escena orientada al baile. Su propuesta se caracteriza por integrar influencias salseras y tropicales dentro de una estética urbana vinculada a la escena musical de Bogotá.

El cartel lo completa La Nena Magdalena, proyecto encabezado por la DJ y selectora Sofía Rojas. Su trabajo se centra en la difusión de la salsa y otros ritmos afrolatinos desde una perspectiva contemporánea, conectando la tradición musical con las dinámicas actuales de la pista de baile.

De acuerdo con los organizadores, el evento busca cerrar el circuito manteniendo la diversidad de sonidos que caracterizó la programación general.

Boletas para el circuito Bajo Chapinero

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la plataforma Domebi. Los precios están organizados por etapas: la primera tiene un valor de 60.000 pesos más servicio, la segunda etapa cuesta 75.000 pesos más servicio, y el valor en taquilla será de 90.000 pesos más servicio.

Con este concierto final, el circuito Bajo Chapinero concluye una serie de actividades que durante febrero y marzo llevaron música en vivo a distintos espacios del sector, consolidando al barrio como un punto activo para la circulación de propuestas musicales independientes en Bogotá.

