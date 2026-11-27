Uno de los grupos musicales exponentes del género regional mexicano más destacados en la actualidad es Fuerza Regida.

La agrupación nacida en San Bernardino, California, Estados Unidos, en el 2017, que ha desarrollado colaboraciones con artistas como Shakira, Grupo frontera y Peso Pluma, comenzará su gira “This is Our Dream Tour Latam” en el 2027.

Fuerza Regida se presentó en Colombia por última vez el 31 de julio y el 1 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá y en la Feria de las Flores de Medellín y regresará a la capital colombiana, según confirmó la cuenta oficial del grupo en su Instagram.

Fuerza Regida estará en el Vive Claro

Los intérpretes de ‘Tu boda’ y ‘Coqueta’ se presentarán el 20 de febrero en el Vive Claro de Bogotá, como parte de su “This is Our Dream Tour Latam”, que de momento incluye nueve fechas en distintos escenarios de la región.

La banda integrada por Jesús Ortíz Paz, en la voz; Samuel Jáimez, en la guitarra de doce cuerdas; Khrystian Ramos, en la guitarra rítmica; José “Pelón” García, en la tuba; y Moisés López en el tololoche interpretará en su show temas como “Bebe Dame”, “CH y la Pizza”, “Harley Quinn”, “Tú Name”, “Nel”, “Me Jalo” y su exitoso “Marlboro Rojo”.

La preventa para clientes Claro abre este viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster. La preventa bancaria será desde el lunes 30 de noviembre, a las 10:00 a. m. y la venta general: miércoles 2 de diciembre, 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

La entrada más económica será la Preferencial, que tiene un valor de 240.000 pesos; las zonas numeradas oscilan entre 324.000 y 420.000 pesos; las dos categorías VIP cuestan 504.000 y 540.000 pesos. Algunas localidades de gradería están en 600.000 pesos. Los Palcos Diamante, para diez personas, tienen un valor de 11.547.000 pesos.

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"This Is Our Dream Tour", llevará a Fuerza Regida por un recorrido que comenzará el jueves 11 de febrero de 2027 en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula (Honduras) y luego seguirá por San Salvador (13 de febrero), Managua (16 de febrero) y Ciudad de Guatemala (18 de febrero). Posteriormente estará en nuestro país.

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