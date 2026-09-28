Ganadores Premios MTV 2026: Taylor Swift, Madonna y más

Este domingo 27 de septiembre, se celebró la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, uno de los eventos más destacados en el mundo de la música y los videoclips. La gala se llevó a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, y fue conducida por Snoop Dogg, quien guio una noche llena de actuaciones y homenajes a algunas de las figuras más influyentes de la industria.

La ceremonia se transmitió en vivo a través de CBS y MTV, y también estuvo disponible en Paramount+. Uno de los momentos más destacados de la noche fue el regreso de Madonna al escenario de los VMAs después de 23 años. La icónica cantante, que llegó a la gala con la mayor cantidad de nominaciones, se llevó a casa siete premios, incluyendo el codiciado Artista del Año. Por otro lado, Taylor Swift brilló al ganar el premio a Video del Año por su obra The Fate of Ophelia y recibió el primer Artist Director Honors, un nuevo reconocimiento que celebra el talento de los artistas que dirigen sus propios videos.

Cantantes como LISA, Yung Lean, RAYE, Shaboozey, Gunna, Kacey Musgraves, Sienna Spiro, Sombr y Teddy Swims, entre otros, pasaron por el escenario. Kacey Musgraves interpretó un tributo a Dolly Parton.

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Lista completa de los ganadores de los MTV 2026

Video del año

Taylor Swift, The Fate of Ophelia – Republic Records.

Artista del Año

Madonna

Canción del Año

BTS, Swim.

Mejor Artista Revelación

Sienna Spiro

Mejor Colaboración

Madonna & Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Mejor canción de Pop

LISA, Dream feat. Kentaro Sakaguchi.

Mejor canción Hip-Hop

Cardi B con Kehlani, Safe.

Mejor canción R&B

Bruno Mars, I Just Might.

Mejor canción alternativa

Olivia Rodrigo, The cure.

Best Dance

Madonna, Confessions II – The Film.

Mejor Canción Latina

Bad Bunny, NUEVAYoL.

Mejor canción K-pop

BTS, SWIM.

Mejor canción Country

Ella Langley, Choosin’ Texas.

Mejor Dirección

Taylor Swift, Opalite.

Mejor Dirección de Arte

PinkPantheress + Zara Larsson, Stateside.

Mejor Fotografía

Madonna, Confessions II – The Film.

Mejor Edición

Sabrina Carpenter, House Tour.

Mejor Coreografía

Madonna, Confessions II – The Film.

Mejores Efectos Visuales

Ariana Grande, Hate that i made you love me.

Mejor Grupo

BTS

Mejor video de formato largo

Madonna, Confessions II – The Film.

Mejor Álbum

Madonna, Confessions II.

Canción del verano