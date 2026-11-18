A las diez de la noche del martes 17 de noviembre, Gorillaz comenzó su presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá. No hubo una entrada convencional ni una aparición repentina de sus integrantes. Mientras sonaba la introducción instrumental de ‘The Mountain‘, los músicos fueron ocupando sus lugares en el escenario. Así empezó un concierto que, durante cerca de dos horas, recorrió distintas etapas de una historia que comenzó hace 25 años.

La banda británica llegó a Colombia con The Mountain Tour, una gira que toma su nombre de su más reciente trabajo discográfico y que propone una mirada a temas como la vida, la muerte y la transformación. Sin embargo, el espectáculo no se concentró únicamente en presentar ese material. También hubo espacio para canciones que acompañaron a varias generaciones desde comienzos de los años 2000, cuando Gorillaz empezó a construir una identidad particular dentro de la música popular.

Uno de los elementos centrales de la propuesta fue la combinación entre los músicos en vivo y las imágenes proyectadas en las pantallas. Durante buena parte del concierto aparecieron fragmentos de los videoclips originales, animaciones y secuencias relacionadas con el universo visual de la banda. Los personajes que durante años existieron en videos y portadas compartieron así el escenario con Damon Albarn y los músicos que lo acompañaron.

Gorillaz: los personajes animados y la música que creció con varias generaciones

Gorillaz nació en 1998 como una creación de Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett. La idea de formar una banda virtual, integrada por personajes animados con personalidades e historias propias, permitió construir un proyecto que se movía entre la música, la animación y la cultura popular. Su primer álbum, ‘Gorillaz’, llegó en 2001 y tuvo en ‘Clint Eastwood‘ uno de sus principales éxitos.

En mi caso, el primer CD que recibí fue precisamente el álbum debut de Gorillaz. Tenía cinco años y ‘Clint Eastwood’ fue una de las primeras canciones de la banda que escuché. Su combinación de rock alternativo y hip-hop conectó con los sonidos que ya me gustaban y fue una de las razones por las que me sentí atraído por la propuesta musical del grupo.

Antes de que YouTube permitiera encontrar cualquier videoclip en cuestión de segundos, algunos de esos primeros encuentros con Gorillaz ocurrían a través de espacios televisivos como Play TV, en Canal 13. Por eso, ver nuevamente esas imágenes en las pantallas del Coliseo MedPlus, mientras los músicos interpretaban las canciones, fue una de las experiencias más significativas de la noche.

Entre los asistentes había personas que descubrieron a Gorillaz cuando eran niños o adolescentes, hace 25 años, y que hoy tienen entre 30 y 50 años. También había jóvenes de 15 y 20 años que llegaron a su música en una época más reciente. Distintas generaciones compartieron el mismo repertorio y respondieron con entusiasmo durante toda la presentación, incluso cuando sonaban canciones menos conocidas.

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Damon Albarn pareció sorprendido en distintos momentos por la reacción de los asistentes. El cantante también buscó acercarse a las primeras filas en varias ocasiones. Bajó del escenario para saludar a seguidores, abrazarlos, tomarse fotografías y recibir algunos objetos. En uno de esos momentos recibió una bandera colombiana, que se puso alrededor de los hombros a manera de capa.

En otro episodio, mientras interpretaba ‘Andromeda‘, recibió una bandera palestina. Albarn la sostuvo durante ‘She’s My Collar‘, en un gesto que también tuvo lugar durante otras presentaciones de esta gira.

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La participación de los invitados fue otro de los componentes del espectáculo. Bootie Brown y Posdnuos aportaron sus voces en canciones como ‘Stylo‘, ‘Superfast Jellyfish‘, ‘Dirty Harry‘ y ‘Feel Good Inc.‘. También regresó al escenario la cantante mexicana Luisa Almaguer, quien fue la encargada de abrir la jornada, y volvió para interpretar ‘Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)‘.

El repertorio combinó canciones de distintas etapas de la discografía. Sonaron ‘Tomorrow Comes Today‘, ‘19-2000‘, ‘Rhinestone Eyes‘, ‘El Mañana‘, ‘On Melancholy Hill’, ‘Kids With Guns‘ y ‘Fire Flies‘, entre otras. La presentación también incluyó temas de ‘The Mountain’, el álbum que da nombre a la gira, como ‘The Happy Dictator‘ y ‘The Moon Cave‘.

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‘Clint Eastwood’, el cierre de una historia personal

Después de cerca de dos horas de concierto, Gorillaz llegó al final con ‘Clint Eastwood’. Para mí, ese momento tuvo un significado distinto al del resto del repertorio: era la canción con la que había conocido a la banda y la que, 25 años después, podía escuchar por primera vez en vivo.

Mientras la banda interpretaba el tema, en las pantallas se proyectó el videoclip original completo. Los personajes animados que acompañaron los primeros años del proyecto aparecieron una vez más junto a los músicos reales. La escena resumió buena parte de la propuesta de Gorillaz: un grupo capaz de mantener su universo visual sin dejar de funcionar como una banda sobre el escenario.

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La respuesta del público fue especialmente fuerte. Los asistentes cantaron el tema y Albarn, por momentos, dejó que las voces de la gente ocuparan el espacio de la suya. Su reacción dejó ver que la respuesta de Bogotá lo sorprendió. Al terminar, agradeció a los asistentes y se despidió.

Para quienes crecimos escuchando sus canciones, el concierto también tuvo algo de reencuentro. En mi caso, fue la oportunidad de saldar una deuda pendiente con aquel niño que recibió su primer CD de Gorillaz a los cinco años y que nunca había podido ver a la banda en directo, pese a sus anteriores visitas a Colombia.

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El problema que persiste después del último acorde

La noche no terminó con la misma fluidez con la que transcurrió el espectáculo. La salida del Coliseo MedPlus volvió a poner sobre la mesa las dificultades de movilidad que enfrentan quienes asisten a conciertos en ese escenario. A la congestión se sumaron buses de transporte intermunicipal que se atravesaron y ocuparon los dos carriles de la vía, así como vehículos particulares y taxis estacionados a ambos lados de la carretera, lo que redujo todavía más el espacio disponible para circular y convirtió la salida en un verdadero problema para los asistentes.

La situación obliga a muchos asistentes a considerar salir antes de que termine un concierto para evitar el trancón, una decisión que implica perderse parte del espectáculo. Esta vez, con ‘Clint Eastwood’ como última canción, no había una razón para abandonar el lugar antes de tiempo. La consecuencia fue una salida complicada que contrastó con la energía del concierto.

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