Este martes 17 de noviembre, Gorillaz se presentará en el Coliseo MedPlus, en Cota, Cundinamarca, como parte de su gira The Mountain Tour 2026. La agrupación liderada por Damon Albarn regresa a Colombia con un espectáculo que combina música, animación y una propuesta audiovisual que ha caracterizado su trayectoria.

Los asistentes deben tener en cuenta varios aspectos antes de desplazarse al escenario, entre ellos los horarios de cada presentación, las condiciones de ingreso y las restricciones sobre los objetos que pueden llevar. También hay una posible lista de canciones que podría interpretar la banda durante el espectáculo.

Horarios del concierto de Gorillaz en Bogotá

La propia agrupación publicó en sus redes sociales la programación para su presentación en Colombia. De acuerdo con la imagen compartida, las puertas del Coliseo MedPlus abrirán a las 7:00 p. m.

La cantante mexicana Luisa Almaguer, la única artista invitada, será la encargada de abrir la noche con una presentación programada para las 8:45 p. m. Por su parte, Gorillaz subirá al escenario a las 10:00 p. m.

Posible setlist de Gorillaz en Bogotá

Una de las expectativas de los seguidores está relacionada con las canciones que interpretará la agrupación. Aunque el repertorio definitivo para Colombia no ha sido confirmado, los conciertos anteriores de The Mountain Tour permiten tener una referencia de lo que podría sonar.

Entre las canciones que aparecen en la posible setlist están temas de diferentes etapas de la discografía de Gorillaz, además de composiciones de su más reciente producción.

Este es el listado de 22 canciones compartido como posible repertorio para el concierto:

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The Mountain The Happy Dictator Tranz Last Living Souls Tomorrow Comes Today 19-2000 Rhinestone Eyes O Green World On Melancholy Hill Orange County Andromeda Garage Palace She’s My Collar Stylo Kids With Guns The Shadowy Light The Sad God Cloud of Unknowing Rock the House Dirty Harry Feel Good Inc. Clint Eastwood

¿Qué se puede llevar y qué está prohibido ingresar?

El Coliseo MedPlus tiene una serie de restricciones para los asistentes. Entre ellas está la prohibición de ingresar bolsos, mochilas y maletines que superen las 10 x 6 pulgadas (25,4 x 15,2 centímetros).

Tampoco está permitido entrar con alimentos, bebidas, botellas de vidrio o plástico, latas, sombrillas, paraguas, aerosoles, banderas, pancartas, palos de selfi, encendedores y fósforos.

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La lista también incluye dispositivos de grabación de audio, trípodes, equipos profesionales de fotografía, drones, computadores portátiles, armas y punteros láser.

El escenario recomienda llevar únicamente los objetos necesarios para facilitar las revisiones. Además, su guía de ingreso advierte que no está permitido salir del recinto y regresar posteriormente, por lo que los asistentes deben tener presente que no hay reingreso.

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¿Quién es Luisa Almaguer, la artista que abrirá el concierto de Gorillaz?

Luisa Almaguer es una cantante, compositora, actriz y comunicadora mexicana que se ha destacado dentro de la escena alternativa de su país. Su propuesta musical combina sonidos del folk, el shoegaze, el grunge y el rock alternativo, con letras que exploran el amor, el deseo, la identidad y las experiencias de las mujeres trans. Además de su carrera musical, es creadora y presentadora del pódcast ‘La Hora Trans‘, un espacio dedicado a compartir experiencias de esta comunidad.

La artista cuenta con producciones como ‘Mijillo‘ (2016), ‘Mataronomatar‘ (2019) y ‘Weyes‘ (2024), este último considerado uno de los trabajos más importantes de su trayectoria. Entre las canciones más reconocidas de su repertorio están ‘Wey‘, ‘Azotea‘, ‘Un día nos vamos a morir‘, ‘Hacernos así‘, ‘Una Perra‘, ‘Nube‘ y ‘Tío Hugo‘. Estos temas reflejan la diversidad sonora y las temáticas personales que caracterizan su proyecto.

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Su participación en la gira de Gorillaz también tiene un antecedente importante: Luisa Almaguer ha compartido escenario con Damon Albarn y colaborado con él en proyectos musicales. Recientemente lanzó ‘Un espejo‘, una canción en la que participa Nick Zinner, guitarrista de Yeah Yeah Yeahs, y que cuenta con la producción de Albarn.

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