Greeicy y Mike Bahía revelan el rostro de su hijo Kai en el videoclip de su nueva canción

Greeicy Rendón y Mike Bahía sorprendieron a sus seguidores al mostrar el rostro de su hijo Kai en el videoclip de ‘Sitaku‘, canción que estrenaron en la noche de este jueves 24 de septiembre.

La pareja, que durante años mantuvo en reserva la imagen del pequeño, aparece junto a él en diferentes momentos de su vida familiar, incluidos espacios de su hogar y escenas de su cotidianidad.

Así luce Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía

En las imágenes del videoclip, Kai aparece junto a sus padres en diferentes momentos de la vida familiar. El niño tiene el cabello oscuro y rasgos que recuerdan a los de su madre, especialmente en la forma de su rostro y sus expresiones. En una de las escenas, el cantante caleño lo carga mientras caminan por una zona verde; en otra, los tres aparecen acostados en la cama, y también comparten un momento al aire libre mientras leen un libro infantil.

Las fotografías muestran al niño en situaciones cotidianas, acompañado por sus padres en espacios de su hogar y de su entorno familiar. De hecho, estas escenas permiten conocer un poco más de la manera en que la pareja comparte su vida con Kai.

La letra de ‘Sitaku’ habla de un amor que se expresa en los momentos cotidianos: un beso al despertar, la compañía después de un día difícil y el abrazo antes de dormir. Aunque sus versos no mencionan directamente a un hijo, las imágenes del videoclip permiten relacionar ese mensaje con la vida familiar de Greeicy y Mike Bahía junto a Kai.

La canción también plantea que el amor va más allá de lo físico, una idea que adquiere otra lectura cuando se acompaña de escenas en las que la pareja comparte con su hijo.

El nombre ‘Sitaku’ todavía no tiene una explicación pública por parte de los intérpretes o los compositores de la canción. Aunque la palabra tiene una referencia similar en japonés, donde se relaciona con el término "preparativos", no se ha confirmado si ese es el significado que hay detrás del título.

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Letra completa de ‘Sitaku’, nueva canción de Greeicy y Mike Bahía

Me despierto y apareces con un beso como siempre, qué bien se siente. Que me mires y me digas que me amas como siempre, qué bien se siente. Aunque a veces lo difícil se convierte en la rutina, siempre llegará la noche y también tu compañía. Déjame abrazarte, que quiero sentirte antes de dormir. Déjame abrazarte, que quiero sentirte antes de dormir. Coro: No hace falta un corazón, para guardar tu amor somos mucho más que algo lo físico. No hace falta un corazón, para guardar tu amor somos mucho más que algo físico.

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