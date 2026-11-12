Hamilton, crecer sin perder la identidad: "Lo más difícil de superar está en uno mismo"

Crecer en la música no siempre significa dejar atrás lo que se fue. Para Hamilton, el desafío consiste en avanzar, llevar el nombre de Cartagena a nuevos escenarios y conservar una identidad reconocible, incluso cuando explora otros ritmos. Su presente se mueve entre dos nombres: AfroRockstar y El Pelaito de CTG.

Cuando conversamos por última vez, construía la identidad del AfroRockstar, concepto de su álbum debut. Hoy, en medio de su expansión internacional, quiere poner también en primer plano sus raíces cartageneras. Ambas cuentan partes de su historia.

“Muchas cosas han cambiado porque hoy en día ya tengo consolidada la identidad del AfroRockstar. La gente me ve, me reconoce de esa manera y se refiere a mí con ese nombre. Ese concepto corresponde a mi álbum debut, el que cambió todo para mí. En cuanto a El Pelaito de CTG, hace más referencia a esas raíces cartageneras mías, que quiero que estén siempre presentes. En este momento de expansión internacional, quiero que todo el mundo sepa: este es el pelaito de Cartagena, el pelaito de CTG”, Hamilton.

El sueño de Hamilton de llegar al Movistar Arena

Esa intención de llevar a Cartagena consigo coincide con otro momento decisivo: su primer concierto en el Corazón de Bogotá Arena (conocido hasta hace poco como Movistar Arena). Hamilton describe el recinto como un sueño que hizo parte de sus planes durante años. Llegar allí supone un salto de escala y exige confiar en el proyecto antes de ver los resultados.

Señala que uno de los obstáculos más complejos está en confiar en las propias capacidades y reconoce el respaldo de su sello. El concierto será el más importante de su trayectoria y una meta colectiva.

“Muchas veces, lo más difícil de superar está en uno mismo; toca creerse el cuento. Gracias a Dios, tengo un excelente equipo de trabajo, mi equipo de ELEVATE RECORDS, que me ha acompañado en el camino. De alguna manera, el Movistar Arena siempre fue mi sueño y sabíamos que trabajábamos para lograrlo”, Hamilton.

La proyección internacional ya suma experiencias concretas: casi un mes acompañando a Ryan Castro en su gira por Estados Unidos y una buena recepción en España, donde compartió escenario con Manuel Turizo durante el medio tiempo del partido de la NFL en Madrid. Según confesó a “Vea”, busca aprovechar esas vitrinas para llegar a nuevos oyentes.

“Mi música ya se ha ganado un espacio fuera de Latinoamérica. Estuvimos casi un mes en la gira de Ryan por Estados Unidos y, ahorita, en España la recepción fue increíble. Le agradezco a Turizo y a la NFL por darme la mano. Ese es el objetivo: aprovechar esos espacios en los que la gente puede conocerme y seguir creciendo”, agregó el artista de 27 años.

Una identidad que admite otros sonidos

La expansión también se juega en las decisiones musicales. El artista de 27 años cree que una identidad definida le permite experimentar sin perder reconocimiento. Afirma que trabaja con el afrobeat desde antes de que el género se convirtiera en tendencia: la exploración debe partir de un sonido propio.

“Afortunadamente, ya tengo un tipo de sonidos que mis fanáticos identifican. Tengo mi manera de cantar e interpretar, y tengo muy claras mis raíces, lo que me ha permitido ser versátil musicalmente sin que dejen de reconocer a Hamilton. […] Al final, la buena música es la que suena”, Hamilton.

Esa búsqueda aparece en “Arroz con Huevo”, colaboración junto a Sech con la que se adentra en el género kompa. El título nació de la intención de hacer una canción cercana y conectar con distintos públicos. Sobre su primera semana, asegura que el tema superó el millón de reproducciones en YouTube, entró al top 10 de tendencias y generó movimiento en TikTok. Son cifras que atribuye a la respuesta inicial del público.

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“Siempre confié mucho en la canción, de hecho el nombre lo pusimos porque dijimos ‘esto le va a gustar a todo el mundo’, como el Arroz con Huevo. […] Con la canción nos adentramos en el mundo de la kompa, y creo que el junte con Sech salió brutal”.

La disciplina detrás del proyecto

El crecimiento también modificó su manera de asumir el oficio. Hamilton ya no responde únicamente por su desempeño como intérprete: hay un equipo, compromisos y objetivos que exigen disciplina.

“Lo más importante es ser profesional. Este proyecto ha crecido mucho; ya no soy solo yo. Cuando uno es artista, tiene un equipo de trabajo alrededor y debe cumplir horarios y alcanzar objetivos. Eso me ha hecho comprender que la disciplina es muy importante: cumplir conmigo mismo y cumplirles a los demás”, añadió.

Su momento actual se resume en esa idea. El Pelaito de CTG mira hacia nuevos públicos y recorre otros territorios musicales sin renunciar a sus raíces ni a la identidad que consolidó como AfroRockstar. Cartagena sigue siendo el lugar desde el que Hamilton construye su camino, mientras que la disciplina y el compromiso con su equipo le permiten llevar su música cada vez más lejos. Para Hamilton crecer no consiste en convertirse en alguien distinto, sino en ampliar el alcance de lo que ya es.

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