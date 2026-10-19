Harry Styles estrenó canción inédita para Liam Payne a dos años de su muerte

Harry Styles recordó a Liam Payne en el segundo aniversario de su muerte con una canción que había mantenido inédita durante dos años. El exintegrante de One Direction presentó ‘What Is Enough’ durante uno de sus conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, en una noche que coincidió con la fecha en la que falleció su antiguo compañero de banda.

El cantante británico hizo una pausa durante la presentación para hablar de las personas que han sido importantes en su vida y en su carrera. En ese momento recordó a Payne, a quien llamó uno de sus amigos, y explicó que había escrito la canción alrededor de la fecha de su muerte. Hasta entonces, el tema no había sido presentado públicamente.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, después de caer desde el balcón del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Su muerte marcó a los integrantes de One Direction, agrupación que compartió con Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik y que se convirtió en uno de los grupos pop más exitosos de la década de 2010.

La canción que Harry Styles escribió para Liam Payne

Durante su presentación, Harry Styles interpretó ‘What Is Enough’ en una versión acústica. El artista explicó que se trataba de una canción que había escrito para Payne y que había permanecido guardada desde entonces. La decisión de mostrarla por primera vez justamente en el segundo aniversario convirtió el momento en uno de los homenajes más personales que Styles ha hecho públicamente por su antiguo compañero.

Antes de cantar, Styles también reflexionó sobre la importancia de expresar cariño a las personas mientras están presentes. El mensaje que acompañó la interpretación estuvo relacionado con el duelo, pero también con la necesidad de valorar los vínculos y decirles a los seres queridos cuánto significan.

La canción, además, tiene un significado particular por la relación que Styles y Payne construyeron desde que ambos llegaron a One Direction. Los dos hicieron parte de la agrupación desde su formación en ‘The X Factor’ en 2010 y posteriormente vivieron varios años de éxito internacional, giras y presentaciones antes de que el grupo anunciara una pausa indefinida en 2016.

El homenaje de Styles coincidió con otros recuerdos dedicados a Payne durante el segundo aniversario. Niall Horan, por ejemplo, incorporó un momento especial en uno de sus conciertos, en el que se escuchó una grabación de la voz de Liam mientras interpretaba ‘End of an Era’. El momento también provocó reacciones entre los seguidores de One Direction.

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La polémica que generó la ex de Liam Payne

La fecha también estuvo marcada por la actividad de Kate Cassidy, quien fue pareja de Payne hasta poco antes de su muerte. La influenciadora compartió contenido relacionado con el cantante, incluido un video en el que aparecen juntos durante sus últimos momentos como pareja y fotografías de ambos. Sin embargo, otro contenido publicado en sus redes sociales generó una discusión entre sus seguidores.

En uno de los videos, Cassidy aparece preparando y comiendo helado junto a un hombre cuya identidad no ha sido confirmada públicamente y quien se especula sería su nueva pareja. Algunos usuarios señalaron que el hombre tiene un parecido físico con Liam Payne y cuestionaron que el contenido apareciera precisamente en el segundo aniversario de la muerte del cantante.

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La situación generó comentarios divididos. Mientras algunos seguidores consideraron desafortunado el momento de la publicación, otros defendieron a Cassidy y recordaron que continuar con su vida sentimental no significa olvidar a Payne. De hecho, meses antes ella había hablado públicamente sobre las dificultades de volver a salir con alguien después de perder a una persona con quien pensaba compartir el resto de su vida.

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