Horarios Festival pa’ gozar y cantar 2.0: ¿a qué hora empieza y a qué hora acaba?

El 18 de febrero se conoció que el Festival pa’ gozar y cantar 2.0, programado inicialmente para el 28 de febrero, fue reprogramado para el sábado 28 de marzo. “Como parte de su compromiso con la hinchada y los equipos de futbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros”, mencionaron los organizadores a través de un comunicado.

El evento reúne a los exponentes más destacados de la música latina: desde artistas con larga trayectoria hasta nuevas promesas. La logística del evento incluye espacios amplios, servicios adecuados y medidas de seguridad para asegurar que todos disfruten de una experiencia cómoda en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Después del gran éxito de su primera edición, este festival se ha establecido como uno de los eventos más destacados de la música popular en Colombia. Reúne a artistas de renombre tanto nacional como internacional en un solo escenario, convirtiendo a Bogotá en el lugar de encuentro para miles de fanáticos del género.

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Recomendaciones para asistentes del Festival pa’ gozar y cantar 2.0

Los organizadores sugieren llegar con tiempo para evitar aglomeraciones en la entrada, llevar la boleta ya sea en formato digital o físico, y seguir todas las indicaciones del personal logístico. También es recomendable usar ropa cómoda, mantenerse hidratado y planear con anticipación el regreso a casa, ya que el evento concluirá alrededor después de la media noche.

Horarios del Festival pa’ gozar y cantar 2.0

Durante más de nueve horas seguidas, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una variada programación artística que combina géneros como la música popular, el vallenato, la salsa y el urbano. A continuación, los horarios de cada artista:

03:00 a 03:30 p. m.: Los internacionales Rayos de México

03:30 a 04:10 p. m.: El Andariego

04:10 a 04:45 p. m.: Lenin Ramírez

04:45 a 05:25 p. m.: Fernando Burbano

05:25 a 06:05 p. m.: Jhon Álex Castaño

06:05 a 06:45 p. m.: Joaquín Guíller

06:45 a 07:30 p. m.: Alzate

07:30 a 08:15 p.m.: El agropecuario

08:15 a 09:00 p. m.: Kelly Cárdenas

09:00 a 09:465 p. m.: Francy

09:45 a 10:30 p. m.: Charrito negro

10:30 a 11:15 p. m.: Paola Jara

11:15 a 12:00 a. m.: Jessi Uribe

12:00 a 12:45 p. m.: Arelys Henao

12:45 a 01:30 p. m.: Pipe Bueno

01:30 a final: Calibre 50