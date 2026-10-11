Iron Maiden celebra sus bodas de oro con concierto en Bogotá

Sin Iron Maiden es muy difícil describir de qué se trata realmente el rock pesado o como particularmente se le define, el metal. El grupo, conformado en Inglaterra a mediados de los años setenta, es un bastión de un estilo que se niega a morir gracias a la pasión de innumerables seguidores que compran sus discos, visten sus camisetas, y acuden sagradamente a sus espectáculos.

Iron Maiden, que estará hoy en el Vive Claro a partir de las 8:00 p.m., ofrece temas potentes adornados con grandes ganchos melódicos. Varios de ellos contienen referencias históricas en sus líricas. Sus seis miembros poseen enormes capacidades técnicas, un vigoroso performance, y un cariño indescriptible hacia el público que los tiene como ídolos pese a las modas y los cambios de la industria discográfica. Maiden es mucho más que una banda. Maiden es un estado de ánimo que no conoce edades ni países.

Desde su aparición, su impactante imagen, sólido repertorio y perseverancia, ha sido un modelo para otros grupos muy reconocidos como Metallica, Dream Theater o Avenged Sevenfold, que no dudan en citarlos como una influencia mayúscula.

Este domingo, ‘La doncella de hierro’, como también se le conoce, tendrá su quinto encuentro con el frenético público colombiano cuando brinde su imponente show en el Vive Claro, ubicado al occidente de la capital.

Ese preciado vínculo entre artista y público comenzó muy cerca de dicho recinto. Fue hace 18 años, con un aclamado debut en un rebosante Parque Simón Bolívar. Una de las canciones de esa noche, la muy coreada ‘Run to the Hills’, que quedó inmortalizada en el DVD en vivo “Flight 666”. Registro de una audiencia que no podía creer lo que veía.

Ahora la puesta en escena es mayor que en aquella ocasión. Maiden dejó atrás sus viejos telones para abrazar las enormes pantallas de video que en esta oportunidad conducirán a los espectadores por el universo de épocas, batallas y personajes que componen su épico universo. Entre personajes famosos, la audiencia verá a su mascota Eddie, que ha ilustrado todas las carátulas de sus álbumes desde 1980, caminar por el escenario en diferentes personificaciones.

Iron Maiden trae su gira a Bogotá

“Run for Your Lives World Tour” es el nombre del periplo de 91 shows que está desarrollando el conjunto londinense a propósito de sus 50 años de carrera. En el viejo continente, la primera porción de esta gira despachó un millón de entradas. En Latinoamérica serán trece presentaciones, algunas de ellas están con boletería agotada.

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“Estamos tocando un repertorio que abarca desde los inicios de la banda hasta más o menos la época del disco “No Prayer For The Dying”. Es decir, hasta la mitad de nuestra discografía. Son canciones del pasado, siempre buscamos formas de mejorar la narrativa y el dramatismo, ya sea a través del vestuario o de las pantallas”, le dijo el cantante Bruce Dickinson a la emisora Radioacktiva.

“Las increíbles pantallas de vídeo en 3D que tenemos. Es un espectáculo impresionante, de verdad. Seguimos contando con pirotecnia, con las apariciones de Eddie y cosas por el estilo. Y la banda… nosotros simplemente tocamos. De hecho, casi ignoramos el espectáculo, porque en el fondo seguimos siendo una banda tocando en un club de Londres; solo que en nuestro club hay 40.000 personas”, le comentó también al medio citado.

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