Israel David Romero, hijo del Pollo Irra, y cómo se convirtió en la voz del Binomio de Oro

En la mayoría de los recuerdos que Israel David, hijo de Israel Romero, conocido como ‘El Pollo Irra’, tiene de su más tierna infancia está el Binomio de Oro de América. No solo porque era el trabajo de su padre, fundador de la agrupación junto a Rafael Orozco, sino porque en su casa se reunían la mayoría de los músicos.

Uno de los primeros recuerdos es sobre “una parranda con la que celebró un bautizo”. Israel tenía 4 años. “Me acuerdo de que ellos siempre se mandaban a hacer unos trajes y entonces, para ese bautizo ellos me hicieron uno a mí. Estaba vestido del Binomio y me subí a la tarima y todo”.

El ahijado de Rafael Orozco

Lo usual era que al llegar del colegio se encontrara en su casa a personalidades del momento. Vio en su sala a Joe Arroyo, al Pibe Valderrama, Wilfrido Vargas, Oscar de León o Rubén Blades. “La mayoría de los recuerdos en esa época eran más que todo cosas familiares o parrandas que se hacían. Las parrandas sociales del Binomio no eran en la casa de mi padrino, sino en la casa de mi papá generalmente”. Sí, Israel David no solo era hijo del ‘Pollo Irra’, sino ahijado de Rafael Orozco.

Israel vivió tantas situaciones que se quedaron en su mente, pero hay en particular que le parece hasta surreal. “Había un almuerzo en la casa con los de la orquesta de Wilfrido Vargas y luego de este almuerzo, ellos se pusieron a tocar. (Dijeron) ‘Vamos a ver qué sale’. Eso fue dentro del garaje de la casa. Ahí estaban los instrumentos y empezaron. En ese tiempo Wilfrido tenía a Eddy Herrera”.

El ensayo improvisado terminó siendo un concierto para toda la cuadra. “Te estoy hablando de que en ese tiempo no existían los celulares ni nada por el estilo. La gente que iba pasando o caminando, se paraba ahí (…) No sé cómo llegaron, pero llegaron”. El almuerzo privado terminó siendo una fiesta donde disfrutaron centenares.

La muerte de Rafael Orozco cambió todo

Todo cambió cuando murió Rafael Orozco el 11 de junio de 1992 y la familia decidió mudarse a Venezuela. “Después, cuando sucede lo de mi padrino, que nos vamos a vivir a Maracaibo, ya mi casa no era eso que era en Barranquilla. Ya era todo muy privado, ya no vivíamos en casa, sino en un apartamento”.

Podían cambiar de país y de casa, pero en su alma nunca se movió esa inquietud por el vallenato. Extrañaba tanto la música que tan pronto tuvo oportunidad se involucró en su primer proyecto.

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“Tenía como 12 años e hicimos como una mini parranda entre primos y yo los vi cantar y los vi tocar instrumentos y tan profesionales que yo quedé sorprendido porque estábamos muy niñitos”.

Mientras Israel David terminaba sus estudios colegio alimentaba su gusto por la música y por la composición. Y esa dedicación tuvo fruto: a los 14 escribió su primera canción. “La compuse en el colegio se la entregué a mi papá y él se fue con un cassette a Medellín a la grabación. Dentro de muchas canciones que se llevó, hicieron una selección y la mía pasó”.

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Se llama ‘Cómo expresar lo que siento’ y en adelante, la comenzó a cantar. “Cuando se iba a las presentaciones y le pedían el tema, mi papá en vez de cantarlo con la agrupación, me llamaba a mí y decía ‘yo quiero que se la cante el compositor’”.

Entre más crecía, mayor era su gusto musical. Posteriormente se inclinó por el acordeón: “Se me dio y empecé a incursionar en instrumentos de percusión”.

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Cuando tuvo edad y sus estudios universitarios de Diseño Gráfico estuvieron adelantados, convenció a su papá de revivir el proyecto musical familiar, el mismo con el que tocó siendo niño. Se llamó La Dinastía Romero. Allí estuvo entre el 2003 y el 2013. Con la agrupación pisó decenas de escenarios en Venezuela, pero era consciente de que su voz necesitaba entrenamiento y mayor potencia si quería seguir creciendo en el ámbito musical. “Contraté a una profesora de canto que estuvo en mis inicios dándome apoyo y técnicas vocales para poder aprender a desarrollar mi voz y ahí sí poco a poco fui creciendo como profesional”.

El diseño pasó a un segundo lugar y la música sería, en adelante, su vida. En el 2013, su padre decidió que el Binomio no tendría una voz líder sino tres cantantes y uno de ellos sería él. “Más que todo hice coros", pero siempre con el anhelo de ir más allá. “Luego, poco a poco, fueron surgiendo cambios dentro de la misma organización, salieron unos cantantes, entraban otros, yo quedé ahí esperando”.

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Finalmente la oportunidad llegó. Siete años después, David se convirtió en el cantante principal de la denominada Universidad del vallenato. "Ya empiezo como voz líder absoluta a partir del 2021. Afortunadamente nuestro trabajo se disparó (…) hemos estado girando por el mundo entero, de hecho, ahorita estoy en Madrid, estamos haciendo una gira muy importante en Europa".

50 años del Binomio de Oro de América

Este 2026 el Binomio cumple 50 años y los celebra con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Vamos que vamos’, el primero en varios años, Ese trabajo discográfico marca el debut en estudio de Israel David, que grabó los 17 temas: “Hay canciones muy modernas que te prenden la rumba, que necesitas para subir la energía, también vas a encontrar canciones románticas al mejor estilo del Binomio de Oro, románticas, modernas, un poco frescas, picarescas".

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‘Vamos que vamos’ para Israel David no es solo el álbum del medio siglo de existencia del Binomio, es su graduación, es el momento en que su camino y el de su padre se volvieron uno solo. Los sueños del ahijado de Rafa se hicieron realidad.

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