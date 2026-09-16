¿Jesse & Joy dicen adiós? El dúo anunció decisión que cambia su futuro musical

Después de más de dos décadas compartiendo escenarios, canciones y una trayectoria que los convirtió en uno de los dúos más reconocidos del pop latino, Jesse & Joy atraviesan un nuevo momento en su historia. La noticia fue dada a conocer por Jesse Huerta, quien comunicó una decisión personal que tendrá efectos en el futuro inmediato del proyecto musical que construyó junto a su hermana Joy.

El anuncio ocurrió en medio de la actividad que los mexicanos todavía mantienen como agrupación. De hecho, el dúo continuará con las presentaciones y compromisos que ya estaban pactados durante las próximas semanas, por lo que la decisión de Jesse no representa una cancelación inmediata de su agenda ni un adiós definitivo a la música.

¿Por qué Jesse, de Jesse & Joy, se tomará una pausa de la música?

Jesse Huerta explicó que decidió hacer una pausa para dedicar más tiempo a su familia, cuidar de sí mismo y darse el espacio que considera necesario en este momento de su vida. El cantante, compositor, productor e instrumentista reconoció que no fue una determinación sencilla, debido al lugar que la música ocupa en su historia personal y profesional.

En su mensaje, publicado el 15 de septiembre de 2026, Jesse señaló que necesita priorizar su bienestar y vivir a otro ritmo. También hizo referencia a la necesidad de cuidar su paz y su salud mental y emocional, además de estar más presente con sus seres queridos y permitirse continuar creciendo y explorando nuevos caminos.

La decisión, según explicó, surge desde un lugar personal y no fue presentada como consecuencia de un conflicto con Joy. Por el contrario, Jesse dedicó parte de su mensaje a agradecerle a su hermana por los años que han compartido como compañeros musicales y por haber construido juntos una historia que trascendió los escenarios.

"Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos. Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente", explicó el integrante de Jesse & Joy.

El músico también dejó claro que cumplirá con los compromisos profesionales que ya habían sido anunciados. De acuerdo con su anuncio, Jesse & Joy continuará con las fechas programadas hasta el 17 de noviembre de 2026, en Londres, Inglaterra, que será el cierre de los compromisos actualmente anunciados.

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Por ahora, no existe una fecha anunciada para el regreso del dúo ni se ha establecido cuánto tiempo durará la pausa. Además, para tranquilidad de sus fanáticos, tampoco se ha confirmado que Jesse & Joy haya llegado a su final definitivo. El propio mensaje del cantante se refiere a un periodo de distancia y a la necesidad de hacer un alto en el camino, mientras que la agrupación continúa siendo una parte fundamental de su vida.

Un repaso por la historia de Jesse & Joy

Joy y Jesse Huerta son hermanos y nacieron en Ciudad de México. Comenzaron a escribir canciones juntos alrededor del año 2000, cuando tenían 15 y 18 años, respectivamente. Su carrera profesional tomó forma en 2005 y ese mismo año comenzaron a presentarse como dúo. En diciembre de ese año tuvieron una de sus primeras presentaciones importantes en Ciudad de México, como invitados de un concierto de Sin Bandera.

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En 2006 llegó su primer álbum de estudio, ‘Esta es mi vida’, producción que incluyó canciones como ‘Espacio Sideral’, ‘Ya no quiero’ y ‘Llegaste tú’. El lanzamiento marcó el comienzo de una carrera que posteriormente los llevaría a escenarios de México, Estados Unidos, Latinoamérica y España.

Su segundo disco, ‘Electricidad’, llegó en 2009 y consolidó canciones como ‘Chocolate’. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con ‘¿Con quién se queda el perro?’, publicado en 2011. El álbum incluyó temas como ‘¡Corre!’, ‘Me voy’, ‘La de la mala suerte’ y ‘¿Con quién se queda el perro?’, canciones que se convirtieron en algunos de los títulos más reconocidos de su repertorio.

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El éxito de esa producción también se reflejó en los premios. En los Latin Grammy de 2012, Jesse & Joy ganó Grabación del Año y Canción del Año por ‘¡Corre!’, además de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo y Mejor Video Musical Versión Corta. En total, el dúo registra actualmente seis premios Latin Grammy y 18 nominaciones para el dúo.

En 2015 lanzaron ‘Un besito más’, álbum que incluyó canciones como ‘Ecos de amor’, ‘Dueles’, ‘Me soltaste’ y ‘No soy una de esas’, esta última junto a Alejandro Sanz. Un año después, la producción recibió el Grammy estadounidense a Mejor Álbum de Pop Latino, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

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Después llegaron ‘Aire’, en 2019, y ‘Clichés’, en 2022. En su repertorio más reciente también aparece ‘Lo que nos faltó decir’, producción que recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional. Tres años después, en 2025, estrenaron ‘Lo que nos faltó decir’, un álbum de 13 canciones que incluye éxitos como ‘Empinar el codo’ y ‘Digas lo que digas.

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