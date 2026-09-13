Jhon Alex Castaño convirtió el Movistar Arena en la gran fonda del ‘Rey del Chupe’

Desde las cinco de la tarde del 12 de septiembre, el Movistar Arena comenzó a recibir a los asistentes que llegaron para vivir una noche que prometía ser diferente. La cita era con Jhon Alex Castaño, quien por primera vez llegaba al escenario del recinto capitalino con un concierto sold out y una propuesta bautizada como ‘La Fonda del Rey del Chupe’.

La experiencia comenzó incluso antes de que apareciera el protagonista. Mientras los seguidores ingresaban y participaban en algunas de las dinámicas preparadas para la jornada, diferentes agrupaciones musicales se encargaron de amenizar la espera. Poco a poco, el recinto fue tomando el ambiente de una gran celebración popular.

Jhon Alex Castaño celebró 20 años de música con sus amigos de la música popular

A las ocho de la noche llegó el turno de Ciro Quiñonez, primer artista invitado en tarima. Mientras Ciro interpretaba su repertorio, Jhon Alex recibió varios reconocimientos por el sold out de su primer Movistar Arena y por sus 20 años de trayectoria artística, entre ellos uno entregado por Breakfast Live por su aporte a la música popular y su autenticidad.

La celebración también tuvo un momento cercano. Antes de continuar con la programación, ‘El Rey del Chupe’ recibió a algunos de sus seguidores cerca de su camerino. Allí conversó con ellos, se tomó fotografías y agradeció personalmente el acompañamiento en una noche que significaba un paso importante en su carrera.

A las nueve de la noche, Alzate tomó el escenario. Sus canciones, ampliamente conocidas por el público de la música popular, sirvieron como antesala para el momento que todos esperaban. Una hora y media después, aproximadamente a las 10:30 de la noche, las luces anunciaron finalmente la llegada del protagonista de la noche.

‘Déjala que se vaya’ fue la canción elegida para comenzar un recorrido por dos décadas de carrera. Después llegaron varios de sus éxitos y una sucesión de invitados que hicieron de la noche una celebración entre amigos.

Uno de los primeros en acompañarlo fue Pipe Bueno. Ambos compartieron canciones, como ‘Ingrata’, y presentaron también una colaboración reciente: el remix de ‘Tienes que sufrir‘. Pipe continuó luego con parte de su repertorio mientras Jhon Alex Castaño aprovechaba para cambiarse de vestuario. En medio de ese segmento apareció Hernán Gómez, hermano del fallecido Darío Gómez, quien se unió al artista caleño para interpretar ‘La Cantina’.

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Después llegó Joaquín Guiller, quien agradeció la invitación y compartió escenario con Castaño. Además de cantar junto al anfitrión, presentó algunas de sus propias canciones, entre ellas ‘Como todo un agropecuario’ y ‘Usted no me olvida’.

Pero la noche también encontró espacio para regresar al origen de Jhon Alex. Como había adelantado en charla con Vea, el artista quiso rendir homenaje a una de las actividades que marcó sus primeros pasos en la música: la trova. Antes de consolidar una carrera profesional, ‘El Rey del Chupe’ se ganaba la vida trovando en buses de Pereira.

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Por eso, acompañado por el trovador Machete y otros artistas, llevó la improvisación al Movistar Arena. El escenario cambió de ubicación y la interacción con el público tomó protagonismo en un momento que conectó al artista con aquella etapa de su vida. Pasabordo también se sumó a la celebración.

La noche todavía guardaba otra sorpresa. Cuando parecía que el espectáculo avanzaba hacia un nuevo momento, una voz anunció que “el show debe continuar”. Era Jhonny Rivera, quien apareció en escena y posteriormente cambió su vestimenta para cantar junto a Castaño, quien aseguró: «Orgulloso de tener aquí a uno de mis referentes más grandes, o sino pregúntele por este intenso. Fue de los primeros que busqué mientras intentaba abrirme paso en la música. Juntos interpretaron y ‘Amor y despecho’, colaboración que comparten.

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También hubo espacio para José Arbey Loaiza, quien llegó al escenario para acompañar a Jhon Alex Castaño en la interpretación de ‘Plata, pero poquita’, canción de su autoría que ambos comparten en una versión remix junto a El Andariego y Andrés Franco. El tema, lanzado originalmente por Loaiza en 2024, encontró una nueva versión en 2025 con la participación de los artistas de música popular.

‘El Rey’ recibió su corona

El homenaje a sus raíces tuvo además un componente emocional. Durante la noche se recordó constantemente a Yeison Jiménez, uno de los grandes nombres de la música popular colombiana, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Así, la celebración de los 20 años de Jhon Alex Castaño también se convirtió en un espacio para mantener presente la memoria de un colega y amigo del género.

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Otro de los momentos más emotivos llegó cuando el intérprete de 45 años invitó al escenario a su madre, Nancy Puertas, antes de interpretar ‘Mamá perdón’. Frente a miles de personas, ella agradeció el apoyo que el público le ha brindado a su hijo y habló también del difícil momento que atravesó Colombia con el terremoto del pasado 10 de agosto

“Dios les dé muchas bendiciones. Gracias por apoyar a Jhon Alex (…) También quiero darle gracias a Dios porque nos alargó el contrato de vida después del susto que pasamos y por su misericordia. Recuerden que la misericordia de Dios es grande y eterna para todos”, expresó.

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Después, la señora Nancy pidió un aplauso para su hijo. Fue entonces cuando comenzó a sonar ‘Mamá perdón’, uno de los temas más personales del repertorio de Jhon Alex Castaño.

Luego llegó el momento que le dio sentido al nombre de la celebración. Jhon Alex Castaño fue coronado como el ‘Rey del Chupe’. Se sentó en un trono que comenzó a elevarse mientras recibía la corona, convirtiendo la imagen en uno de los momentos más simbólicos de la noche.

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Después de más de tres horas de música, invitados, recuerdos y homenajes, el músico risaraldense se despidió con ‘Amanecí contento’. Eran cerca de las dos de la mañana cuando terminó el concierto.

Antes de abandonar el escenario, Jhon Alex Castaño resumió lo que significó aquella noche con una frase: “Esta ha sido la mejor noche de mi vida y de mi carrera”.

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Y así terminó la primera gran fonda del ‘Rey del Chupe’ en el Movistar Arena: con un escenario convertido en cantina, miles de voces acompañando sus canciones y un artista que, después de 20 años, regresó por una noche a los lugares y las personas que ayudaron a construir su historia.

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