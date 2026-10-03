Jhonny Rivera lidera ‘Volveremos Fest’: se sumó todo el mundo"

Los artistas le dijeron “Sí” a Jhonny Rivera, el exitoso intérprete de ‘El intenso’ y ‘Mejor solito’, quien ha trabajado desde el primer momento de tragedia y albergó en su hotel, ubicado en Pereira, a los rescatistas y médicos que vinieron desde varios lugares de Colombia y el mundo para hacer labores de rescate.

“Pereira fue una de las ciudades más afectadas y nació una idea de hacer Volveremos Fest”, cuenta el artista nacido en Risaralda, quien empezó a hacer la convocatoria entre los artistas más cercanos a él y muy pronto “se sumó todo el mundo”. El talento que dijo presente abarca distintos géneros.

“Hay más de 35 artistas de la talla de Luis Alfonso, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Andy Rivera, Nampa Básico, Nelson Velásquez, Daniel Calderón, por nombrar algunos. 2, 3 y 4 de octubre los vamos a tener a todos en el mismo escenario en Expofuturo, una tarifa muy asequible. La gente va a pagar 40 mil pesos por cada día, 2, 3 y 4 o 100 mil pesos los tres días y van a disfrutar no sólo de todos estos artistas sino también de una feria empresarial, donde van a encontrar gastronomía de todos los productos beneficiando a las empresas que lo perdieron todo”.

Para Jhonny Rivera la convocatoria fue todo un desafío, teniendo en cuenta que tenía dos factores que no lo beneficiaban: “muy difícil en el tema de que el tiempo apremia, y conseguir las fechas libres de los artistas no era tan fácil, pero fácil en el sentido de que todo el mundo levantaba la mano para ayudar. La alcaldía, la Cámara de Comercio, los medios de comunicación. Todo el mundo ha querido aportar, las empresas quieren hacer presencia de marca con un aporte. En fin, yo estoy muy contento porque veo un corazón de los colombianos unido ante esta tragedia”.

¿Quiénes acompañan a Jhonny Rivera en el ‘Volveremos Fest’?

En Expofuturo, centro de eventos ubicado en la zona de la Villa Olímpica en Pereira, y desde las 2:00 p.m. se dan cita artistas como Nanpa Básico, Alkilados, Kris R, Mike Bahía, Alkilados y Joaquín Guiller, quienes están hoy en tarima. Mañana 3 de octubre será el turno de Los Chiches Vallenatos, Luis Alfonso, Pipe Calderón, Pipe Bueno y Osmar Pérez, entre otros. Para cerrar, el domingo 4, Jhon Álex Castaño, Arelys Henao, Jhonny Rivera, Juan Duque y Daniel Calderón harán parte de la nómina de artistas que se reunieron con la consigna de brindar ayuda y esperanza.

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