Jorge Celedón confirma concierto en Bogotá: fecha, lugar y boletas

“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, con estas palabras Jorge Celedón confirmó que regresará a la escena en el país.

El cantante vallenato de 48 años se reencontrará así con su público local. Dentro de la información oficial anticipada trascendió que el nacido en Villa Nueva, Guajira, hará un recorrido por su carrera artística y también interpretará sus nuevos temas. No faltarán emblemáticas canciones como “Ay Hombe”, “Esta Vida”, “Cuatro Rosas”, “La Invitación” y " Parranda en el Cafetal”.

Adicionalmente, el concierto “contará con una dirección técnica y visual que va más allá del formato tradicional, integrando un diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea que transforman el show en una experiencia más inmersiva, poderosa y cercana al público”; versa la información de los organizadores.

Este concierto se realizará bajo la producción de Fénix Entertainment, “Jorge Celedón es un artista que ha construido una relación muy profunda con el público colombiano. Para nosotros es muy importante poder acompañarlo en esta nueva etapa y proyectar su talento e historia ”, señaló Patricio O’Ryan, CEO de Fénix Entertainment.

¿Cómo adquirir boletas para el concierto de Jorge Celedón?

Las entradas para el recital de Jorge celedón estarán disponibles en Tu Boleta. La preventa Movistar Arena iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo a las 9:59 a.m, mientras que la venta general comenzará el 26 de marzo a las 10:00 a.m, o antes en caso de agotarse la preventa.

Con este anuncio, Jorge Celedón no solo confirma su regreso a Bogotá, sino también una noche que promete convertirse en una celebración inolvidable para el vallenato y en uno de los eventos musicales más esperados del año en la capital.

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