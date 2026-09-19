Juanes atraviesa un gran momento: gira por EE. UU. y nominaciones a los Latin Grammy

Juanes llegó este viernes 18 de septiembre a Newark, Nueva Jersey, como parte de su gira por Norteamérica. El cantante colombiano se presentó en el Prudential Center, uno de los principales escenarios de entretenimiento de la zona, donde llevó un espectáculo que combina algunos de los temas más conocidos de su carrera con canciones de su nueva etapa musical.

La presentación comenzó a las 8:00 de la noche y contó con Andrea Bejar como artista invitada. El concierto hizo parte de la extensa agenda estadounidense del Juanes World Tour 2026, que contempla 29 fechas en Norteamérica antes de continuar por otras ciudades y países.

El show de Juanes en el Prudential Center

Para esta gira, el artista paisa diseñó un espectáculo que reúne canciones que han marcado diferentes momentos de su trayectoria. El repertorio que ha presentado durante las primeras fechas del recorrido incluye éxitos como ‘La camisa negra’, ‘A Dios le pido’, ‘Me enamora’, ‘Es por ti’, ‘Fotografía’, ‘Volverte a ver’ y ‘La paga’, además de otras canciones de su discografía.

La propuesta también tiene espacio para una etapa más reciente de su carrera. La gira fue anunciada como un espectáculo inspirado en ‘JuanesTeban‘, su nuevo proyecto musical, en el que explora la dualidad entre sonidos y emociones diferentes, con elementos de rock, cumbia, espiritualidad, romance y vulnerabilidad.

La parada en Newark tuvo además un significado particular dentro del recorrido por Estados Unidos. Después de su presentación en el Prudential Center, Juanes continuó inmediatamente con su agenda internacional: este sábado 19 de septiembre tiene programado un concierto en Massey Hall, en Toronto, Canadá. Posteriormente pasará por Montreal y Boston antes de regresar a otras ciudades estadounidenses.

El concierto en Newark también coincidió con una noche especialmente importante para la música colombiana en el área metropolitana de Nueva York. Mientras Juanes se presentaba en el Prudential Center, en Newark, Karol G tenía programado un concierto en el MetLife Stadium de East Rutherford. Ambos espectáculos fueron incluidos por Ticketmaster entre los eventos latinos de esa jornada en Nueva Jersey.

Juanes suma nuevas nominaciones al Latin Grammy

El buen momento profesional de Juanes también se refleja en los Latin Grammy. El colombiano recibió dos nominaciones para la edición de 2026, anunciadas oficialmente por la Academia Latina de la Grabación: Canción del Año, por ‘Humano’, y Mejor Álbum de Rock, por ‘Juanesteban’.

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‘Humano’, canción que interpreta junto a la mexicana Vivir Quintana, compite en una de las categorías principales de la ceremonia. En los créditos de composición aparecen Juanes, Vivir Quintana, Emmanuel Briceño y Felipe Navia. El tema hace parte de ‘Juanesteban’, producción que también fue reconocida en la categoría de Mejor Álbum de Rock.

Con estas nuevas nominaciones, Juanes alcanza un total de 51 postulaciones al Latin Grammy, de acuerdo con la información de su equipo, y mantiene su lugar como uno de los artistas de rock y pop latino con mayor presencia en la historia de estos premios.

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El reconocimiento se suma a una trayectoria que ya le ha permitido conseguir múltiples estatuillas. En los Grammy anglosajones, la Academia registra cuatro premios y nueve nominaciones para el colombiano, entre ellos los obtenidos por ‘Vida Cotidiana’, ‘Origen’, ‘MTV Unplugged Deluxe Edition’ y ‘La vida… es un ratico’.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La edición de este año contempla 60 categorías y reconoce trabajos publicados durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

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