Karol G, invitada de honor de Bad Bunny a su último concierto en Medellín: así fue el show

Bad Bunny cerró este domingo 25 de enero su ciclo de tres conciertos consecutivos en Medellín dentro de la gira global ‘DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour’, con un estadio Atanasio Girardot lleno y una participación sorpresa que generó atención mediática: la de la cantante colombiana Karol G.

Las tres presentaciones en la capital antioqueña, únicas dentro de Colombia para esta etapa del tour, se caracterizaron por un repertorio centrado en el más reciente álbum del artista puertorriqueño, junto con temas destacados de su carrera anterior. Cada noche incorporó elementos distintos, incluida la participación de invitados en las dos fechas previas: Li Saumet (Bomba Estéreo) en la primera velada y Arcángel en la segunda.

La aparición sorpresa de Karol G en el concierto de Bad Bunny

La tercera y última noche ofreció una sorpresa para el público local y seguidores del género urbano. Hacia la parte final del concierto, Bad Bunny invitó a Karol G a subir al escenario, recibiéndola con una presentación directa ante decenas de miles de asistentes.

La primera canción que Bad Bunny interpretó en compañía de Karol G fue ‘Ahora Me Llama’, la colaboración que ambos artistas estrenaron en 2017, considerado un tema clave en los inicios de sus carreras dentro del trap y reguetón urbano.

También sonó sobre escenario ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, uno de los éxitos recientes del repertorio de Bad Bunny, y ‘Latina Foreva’, de ‘La Bichota’.

La presencia de Karol G fue anunciada por Bad Bunny con palabras de reconocimiento hacia su trayectoria, destacándola como una representante destacada de la música urbana latina a nivel global. a reacción del público fue inmediata, con ovaciones y registros en redes sociales que rápidamente colocaron este momento entre los más comentados de la velada.

Este encuentro en Medellín marcó un reencuentro musical significativo entre ambos artistas en vivo, con una canción que, en más de ocho años, ha tenido impacto en la escena urbana y que se interpretó nuevamente ante una audiencia local en un evento de gran asistencia y cobertura internacional.

Con este cierre, Bad Bunny continúa una gira mundial que ha paralizado los lugares donde se ha realizado. En Medellín, por ejemplo, se presentó una afluencia de personas mayor a la habitual y una ocupación hotelera a tope.

