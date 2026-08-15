Karol G recibió inesperada propuesta de matrimonio durante concierto en Los Ángeles

Karol G vivió un inesperado momento durante uno de los conciertos de su actual gira por Estados Unidos, donde una interacción con el público terminó llamando especialmente la atención de los asistentes.

La cantante colombiana se encuentra recorriendo distintas ciudades con el ‘Viajando por el mundo Tropitour’, espectáculo con el que ha reencontrado a sus seguidores y que también le ha dejado varias escenas espontáneas durante sus presentaciones.

Un fan le hizo la propuesta

El momento ocurrió el domingo 16 de agosto, durante la tercera y última presentación de Karol G en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La artista había ofrecido conciertos en ese recinto desde el viernes 14 de agosto como parte de su paso por Los Ángeles.

En medio de la interacción con el público, Karol G reparó en un hombre de 56 años que llevaba una camiseta con un mensaje dirigido directamente a ella: “Will You Marry Me, Karol G?”, que en español significa “¿Te casarías conmigo, Karol G?”. El fan se encontraba entre las graderías y consiguió llamar la atención de la cantante con la particular propuesta.

La intérprete se acercó para leer el mensaje y conversó con el hombre, mientras el público reaccionaba entre risas y aplausos. De acuerdo con los reportes sobre el momento, Karol G respondió con humor y explicó que no se siente preparada para casarse, aunque agradeció el gesto y reconoció que la propuesta le había alegrado la noche.

“Creo que no me voy a casar”, expresó la cantante durante la interacción. Después, entre las reacciones del público, también hizo referencia a su situación sentimental y dejó claro que actualmente está soltera y que no se encuentra disponible para comenzar una relación, aunque no descartó que eso pueda cambiar en el futuro.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y algunos de los videos publicados permiten apreciar la reacción de la cantante y la respuesta del público. La escena llamó la atención no solo por la propuesta, sino también por la espontánea respuesta de la artista frente a una situación que no estaba contemplada en el desarrollo habitual del espectáculo.

La presentación del 16 de agosto cerró la serie de tres conciertos consecutivos de Karol G en el SoFi Stadium. La gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ continuará ahora por otras ciudades de Estados Unidos, con próximas paradas en Santa Clara y Seattle, entre otras.

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