Karol G suspende concierto en México: “Por motivos de salud” ¿Qué le pasó?

La cantante antioqueña se encuentra en tierras mexicanas como parte de su gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’. Según lo planeado, daría un concierto este domingo 15 de noviembre en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México, sin embargo horas antes de que este comenzara la compañía organizadora emitió un comunicado en el que da a conocer que el evento se pospone.

El boletín emitido que se titula: “Karol G reprograma su presentación en CDMX por motivos de salud”, indica que el show fue reprogramado para el próximo martes 17 de noviembre.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, se lee en el texto del comunicado que alertó a la comunidad de la cantante que le deseó una pronta recuperación en redes. Luego menciona: “KAROL G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento”.

De igual manera anticipa que las entradas que portan los asistentes para el show del domingo serán válidas en la nueva fecha y quienes deseen reembolso podrá obtener y luego explica cómo lograr dicha devolución.

El comunicado no detalla mayor información sobre el quebranto de salud de Carolina Giraldo, nombre de pila de karol G.

Expectativa por tercera invitada de Karol G en Ciudad de México

Karol G ofreció ya dos conciertos en la capital mexicana donde tuvo como invitada a Thalía, la cantante que ella admiraba de niña. Con ella interpretó ‘Piel morena’. En la segunda noche ocurrida, este sábado 14, tuvo a Belinda, con quien cantó ‘Luz sin gravedad’ y ‘Ángel’.

En el público mexicano hay amplia expectativa por la que sería la tercera invitada de la colombiana a su show de cierre en la capital azteca.

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La artista se encuentra en medio de su etapa mexicana de’ Viajando por el Mundo Tropitour’, que incluye seis presentaciones. El 6, 7 y 8 de noviembre estuvo en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Segun el universo, las tres fechas de la colombiana en la capital podrían generar beneficios por 460 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 25 millones de dólares, según las proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

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Los conciertos impactan positivamente sectores de hotelería, gastronomía y comercio, ya que se saben que hay público procedente de distintas regiones de México y de otros países.

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