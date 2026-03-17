Kris R confirmó concierto en Bogotá: fecha, lugar, precios de boletas y más

Kris R anunció un nuevo concierto en Bogotá, con el que dará el salto a un escenario de gran formato en la capital con su propuesta ‘El Trap de Kolombia’. El show llega en un momento en el que varias de sus canciones han tenido circulación sostenida en plataformas digitales y redes sociales, consolidando su nombre dentro del circuito urbano local.

Temas como ‘Las Piponas’ y ‘TRAPHPHONE’ han sido parte de ese posicionamiento reciente, al igual que colaboraciones con artistas como Ryan Castro, Blessd y J Balvin. A esto se suma el impacto de ‘Una Valija En Sentimiento’, un EP que le permitió ampliar su alcance en audiencias digitales y reforzar su presencia dentro del género.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Kris R en Bogotá?

El concierto se realizará el 23 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, uno de los principales escenarios de espectáculos del país.

La presentación hace parte de ‘El Trap de Kolombia’, un proyecto con el que el artista ha venido consolidando su propuesta musical en distintos escenarios. Este show en la capital se suma a una serie de presentaciones que ha realizado tanto en Colombia como en el exterior, en una etapa de mayor actividad en vivo.

“Todo era cuestión de tiempo, un sueño hecho realidad. ¡Mi primer Movistar Arena en Bogotá! Va a ser un show inolvidable", escribió Kris R en redes sociales.

Durante el evento, se espera que el repertorio incluya algunos de sus temas más conocidos, así como canciones de su EP Una Valija En Sentimiento, un trabajo que le ha permitido ganar visibilidad en plataformas como Spotify y YouTube.

Precios y venta de boletas para el concierto de Kris R en Bogotá

La preventa para clientes Movistar comenzará el 18 de marzo de 2026 a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta el 20 de marzo a la misma hora, o hasta agotar existencias. La venta general iniciará el 20 de marzo desde las 9:01 a. m., o antes en caso de que la boletería se agote durante la preventa.

Los precios anunciados para el concierto de Kris R están divididos por localidades:

Tribuna fan sur: $329.000

Platea: $180.000

Segundo piso (202-205 / 215-218): $200.000

Segundo piso (206-207 / 213-214): $170.000

Segundo piso (208-212): $140.000

Las entradas estarán disponibles a través de los canales oficiales del evento.

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