La arrolladora banda El Limón, Juan Magán, Jessi Uribe y más en el Showcase de los HEAT

En Domósfera Vallarta, la comunidad de la música vivió el abrebocas de la gala de Premios HEAT al Estilo Jalisco, que en su edición número 13 premia a los mejores de la música latina. Juan Magán, La arrolladora banda El Limón, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Majo Aguilar, Dayanara y Mario Girón hicieron vibrar al público en Puerto Vallarta.

La noche la abrió Luis Alfonso con ‘Así es nuestro amor’. Luego, con el saludo al público y antes de comenzar con la interpretación de ‘Destino final’, hizo una mención muy especial. “La siguiente canción se la quiero dedicar a un amigo que hoy nos escucha desde el cielo. Para el gran Yeison Jiménez un homenaje que nos dejó un legado que recordamos y seguimos llevando en alto en el gremio popular regional colombiano”.

El cantante nacido en Popayán continuó con ‘Chismofilia’: “Voy a hacerle una canción a todos los chismosos, a todos los envidiosos, para ustedes con mucho cariño” les dijo a los asistentes, para después invitar al escenario a Miguel Bueno, con quien entonó ‘Culpable’.

En 2024 ganó el Premio HEAT al Mejor Cantante Regional Popular de regresa este año nominado en la misma categoría.

Con ‘El idiota’ Eddy Herrera abrió su show en el Showcase de Los HEAT , tema al que siguió ‘Tu vicio’, ‘Ajena’.

Jessi Uribe entró al son del mariachi para interpretar ‘Dulce pecado, el tema que impulsó su carrera. “es una noche en la que se cumplen sueños, Así que de verdad gracias por el cariño, por cada aplauso que entregan ustedes”. Le agradeció a sus fans que vieron desde Ciudad de México para verlo. Habló de su más reciente lanzamiento, ‘No es mi culpa’.

Jessi Uribe dedicó tema a Paola Jara

Para finalizar su paso por el escenario, y a petición de uno de los presentadores de la noche, le dedicó un mensaje a su esposa, la cantante Paola Jara: “Ella sabe que la amo, que me encanta vivir a su lado, que me encanta todo lo que pasa con ella en su carrera, en la casa conmigo, me encanta que esté todo el tiempo conmigo”.

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Acompañado por los mariachis, Mario Girón subió a tarima entonando “ Jalisco se lleva en la piel, pero se siente en el corazón, cuna de grandes artistas que esta tierra al mundo dio”, parte de su canción ‘Jalisco’, tema en el que trabajó con el productor Master Chris. ‘Me voy’, canción de autoría de Carlos Rivera, ‘Tuyo’.

Llegó el turno de Juan Magan con ‘Bailando por ahí’, ‘Ella no sigue modas’

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‘Si no te quisiera’, ‘Por fin te encontré ‘. El artista español recibió una sorpresa esa noche, pues al final de su presentación recibió el Globo HEAT en la categoría Mejor DJ del Año.

En la parte final del concierto subieron al escenario la cantante ecuatoriana Dayanara, quien interpretó ‘A chillar a otra parte’ y ‘El karma’, dando paso a Majo Aguilar que al ritmo del mariachi cantó para el público ‘Se me olvidó otra vez’, el inolvidable tema compuesto por Juan Gabriel.

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La noche se cerró con La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, que arrancó su paso por la tarima con ‘El final de nuestra historia’.

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