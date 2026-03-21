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La directora de ‘K-pop Demon Hunters’, ganadora del Óscar, testigo del regreso de BTS

La directora coreano-canadiense Maggie Kang, ganadora del Óscar por el fenómeno ‘K-pop Demon Hunters’, asistió al megaconcierto de BTS en Seúl, para ser testigo del retorno del grupo más representativo del género.

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Por Redacción Vea y Agencia EFE
22 de marzo de 2026
FOTODELDIA SEÚL, 21/03/2026.- La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl. "BTS The comeback live/arirang", que ha congregado a cientos de miles de fans, en la emblemática plaza de Gwanghwamun. El sello discográfico de la 'boy band', informó hoy que se ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de 'Arirang', su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno. EFE/Kim Hong-Ji / POOL -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Fotografía por: Kim Hong-Ji / POOL

“Fueron realmente el primer concierto de K-pop al que fui”, dijo a EFE Maggie Kang, la codirectora de la película más vista en la historia de Netflix, que se encontraba entre el público del concierto celebrado en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en la capital surcoreana, y transmitido en directo a nivel global por la plataforma.

“Me sorprendió cuando fui al concierto, y era un estadio lleno (en Los Ángeles), como 50.000 personas, y todos estaban cantando una canción coreana, y yo estaba como, ‘¿qué está pasando?’. Realmente me voló la cabeza”, recordó Kang sobre la primera vez que vio a la agrupación.

Hoy, tanto BTS como Kang, cuyo filme se llevó los Óscares a mejor película animada y mejor canción original, se han convertido en referentes globales de la cultura pop coreana.

‘Arirang’, el último álbum de la banda incluso combina elementos de la tradición coreana con el pop contemporáneo, tal como lo hace Kang en ‘K-pop Demon Hunters’.

La directora dijo que, entre las nuevas canciones de BTS, su favorita es ‘Body to Body’, el tema que abre el álbum y que incorpora un fragmento de ‘Arirang’, la canción folclórica más representativa de Corea.

Kang también contó que “lamentablemente” solo ha podido conocer personalmente a dos integrantes del grupo, RM y V, aunque aseguró entre risas que su objetivo es conocer bien a todos los miembros. “Estoy tratando de arreglar eso”, dijo.

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Por Redacción Vea y Agencia EFE

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