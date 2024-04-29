La Pestilencia anuncia su retiro y un último concierto en Bogotá: “El último pogo”

En horas recientes, la banda bogotana de hardcore punk La Pestilencia anunció que pondrá fin a su trayectoria con un último concierto en Bogotá, cerrando así una historia musical que durante cuatro décadas se caracterizó por su postura crítica frente a la realidad social y política del país.

El anuncio fue hecho a través de una carta dirigida a sus seguidores, en la que el grupo explicó que el momento de terminar el ciclo llegó después de casi cuatro décadas de actividad.

Fundada en Bogotá a mediados de los años ochenta, La Pestilencia se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del hardcore punk en Colombia y América Latina. Su propuesta se distinguió desde el comienzo por letras directas, cargadas de crítica social, que abordaron temas como la violencia, el poder político, la manipulación mediática y las desigualdades del sistema. Con discos como ‘La muerte… un compromiso de todos’, ‘El amarillista’, ‘Balística’, ‘Productos desaparecidos’ y ‘Paranormal’, la banda construyó una identidad sonora y discursiva que marcó a varias generaciones dentro de la escena alternativa del país.

¿Cuándo es el último concierto de La Pestilencia?

Según informó la agrupación, la despedida de los escenarios se realizará con un único concierto el 28 de noviembre de 2026 en Bogotá, ciudad donde nació el proyecto musical. El evento será presentado como el último encuentro entre la banda y su público, después de años de giras, discos y presentaciones que consolidaron su lugar dentro del rock colombiano.

En la carta difundida por la banda, los integrantes explicaron que la decisión responde a un cierre natural de su historia como grupo. “Les compartimos, desde lo más profundo de nuestros sentimientos, que La Pestilencia anuncia su despedida definitiva. Cuando decimos que el ciclo se cierra, es con la honestidad que nos caracterizó”, se lee en el mensaje dirigido a sus seguidores.

El comunicado también resaltó el vínculo que la banda mantuvo con su público durante todos estos años. En el texto, el grupo agradeció a quienes acompañaron su recorrido musical y recordó la energía de sus conciertos, donde el pogo y los puños en alto se convirtieron en una constante.

“La Pestilencia nunca fue creada para encajar. Nunca se trató de agradar a todos… hicimos música porque sentimos que así debía salir: sin filtros, sin miedo y sin permiso (...) Nuestra gratitud eterna es para esa legión que nos regaló los recuerdos más potentes que un artista puede llevarse a la tumba. Siempre vimos la plaza llena; un mar de puños en alto que nos recordó, show tras show, que nunca estuvimos solos en este ruido”.

Por último, la agrupación compartió una reflexión sobre el relevo generacional dentro de los movimientos sociales. Según el grupo, ver a jóvenes participando activamente en debates y luchas por un país más equitativo representa una señal de esperanza. El comunicado concluyó con una frase breve que resume el tono de la despedida: “Hoy es hora de cerrar. Nos vemos en el último pogo”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí