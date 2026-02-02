La promesa que Luis Alfonso le hizo a Yeison Jiménez en su homenaje: “les juro por Dios”

El pasado 31 de enero el estadio El Campín volvió a vestirse de música popular, esta vez para rendir un nuevo homenaje a Yeison Jiménez, fallecido el 10 de enero en un accidente de avioneta, junto a 5 de sus más cercanos colaboradores.

Esta vez y por decisión de la familia se adelantó el concierto ‘Mi promesa 2’ que el cantante había planeado para marzo. Algunos de sus colegas estuvieron en escena cantando los éxitos que hicieron famoso al nacido 34 años atrás en Manzanares; Caldas. También la banda YJ que lo acompañó por más de una década rindió tributo e interpretó temas como ‘Ya no mi amor’, ‘Aventurero’, ‘Maldita traga’, entre otras.

Sin duda la presentación de su gran amigo, el gran cantante Luis Alfonso, conocido por sus seguidores como el ‘señorazo’ o el ‘contentoso’, fue uno de los momentos más aplaudidos, como también emotivos.

Luis Alfonso no se quedó callado juró y pidió respeto

Luis Alfonso, que se quebró en varias ocasiones y brindó el tema que se volvió icónico ‘Destino final’, que grabó con Yeison y que se constituyó en el más escuchado en Spotify, tras la muerte del artista; también habló.

EL ‘señorazo’ cantó además una letra dedicada a su amigo y contó que aún no sabe si algún día la va a grabar. La creó pensando en el dolor de la partida de su cercano colega.

En medio de su presentación Luis Alfonso lanzó una fuerte promesa, que fue aplaudida por los asistentes. “Les juro por mi Dios y por mis hijos que voy a defender este legado de la música popular de la mano de mis parceros”, mencionó luego de reflexionar sobre el vacío que dejó Yeison con su partida y al ver la respuesta del público. Comentó que eso solo demuestra que la semana anterior se enterraron cueros, peor el espíritu de Yeison y su música permanece.

Así mismo antes de abandonar el escenario pidió respeto por la familia del fallecido ídolo.

“Por favor, graben esto para que nunca se les olvide. Se lo voy a sostener al que quiera, en la cara, cuando quiera. Para todos los hij#$@* difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez, atormentando a su familia, inventándoles chismes y no lo dejan descansar, ya maduren, hay gente adolorida, hay gente a la que le está costando la vida en este momento, sin su ser querido”, dijo visiblemente molesto y luego interpretó ‘La Chismofilia’. “Para todos los envidiosos, chismosos y carechimbas les tengo esto que dice así”, puntualizó.

