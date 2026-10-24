‘La reina del flow’ no murió. Se convirtió en una exitosa gira de conciertos ¿cómo lo logró?

Hace ocho años, el canal Caracol terminó de emitir ‘La reina del flow’. La novela estelarizada Carlos Torres y Carolina Ramírez abordaba además de una historia de amor y los conflictos propios del melodrama, el mundo de la música urbana. Su audiencia fue tal que, al culminar la primera temporada, trascendió que una segunda venía en camino.

En pandemia la producción llegó a la plataforma Netflix y se internacionalizó. Así ‘La reina’ dejó de ser un producto con audiencia local para convertirse en uno que traspasó las fronteras. América Latina y España ubicaron a la producción en el ranking de lo más visto del streaming. El nuevo ciclo de episodios se lanzó en el 2021, y cuando la segunda temporada se emitió en Colombia, la audiencia del resto de la región estaba atenta a que llegara a Netflix. Como era de esperarse, allí también se ubicó en primeros lugares.

En septiembre del 2024 se confirmó la tercera temporada, que vio la luz en el 2025. Parecía el final de una apuesta audiovisual, que vale la pena mencionar se alzó con varios premios como el India Catalina, el Produ y el Emmy Internacional, en el 2019.

Pero en tiempos digitales, donde el contenido se expande, los televidentes pasaron a ser usuarios con ansias de experiencias. La ejecutiva Liseth Osorio, vicepresidenta de ventas Internacionales de Caracol Televisión, tuvo la idea de que la novela fuera más allá, así lo cuenta Mario Valencia, el productor general del espectáculo de ‘La reina del flow’ que derivó de la novela.



‘La reina del flow’ en dos mundos distintos

El asunto no era para nada sencillo, pues si bien es cierto la novela tuvo mucha aceptación, pensar en conciertos donde los seguidores de la misma pagaran una boleta para ver a los personajes que habían visto en pantalla era definitivamente otro asunto.

La propuesta estaba sobre la mesa, y así el desarrollo del montaje del show comenzó en junio del 2025. En septiembre se realizaron dos conciertos de prueba en España: “uno en un festival en Coruña, que tuvo 13,000 asistentes, y otro en el Movistar Arena de Madrid, un miércoles, un día poco usual, y hubo sold out con 13,000 asistentes también”, comenta Valencia, quien confirma que a partir de ese momento no quedaron dudas sobre el potencial del espectáculo bajo la marca ‘La reina del flow’.

Reconoce que partieron justamente de algo completamente nuevo. “La producción de una serie de televisión y la de un concierto en vivo son dos mundos totalmente distintos y dos negocios diferentes, aunque ambos sean entretenimiento. En este caso el concierto capitaliza la marca ‘La Reina del Flow’ y su música original”. Tras el éxito en España, se montó una gira mundial para el 2026 “y ya se está planeando una para el 2027”.

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Para el proyecto musical se contrató un equipo con cualidades muy puntuales: “completamente nuevo y especializado en espectáculos. Está compuesto por 31 personas que viajan desde Colombia, más entre 80 y 100 personas locales que se contratan en cada ciudad para técnica, producción y logística”, puntualiza el productor, que revela que para lograr el show que hoy se presenta en distintos países requirieron 50 días de preproducción y 40 días de ensayos intensivos “de lunes a viernes de 8 horas diarias”.

Conscientes de que solo 4 de los 7 artistas eran cantantes experimentados (Juan Manuel Restrepo "Pescoi", Juan Palau, Kevin Bury y Jay Torres) y tres (Carolina Ramírez, María José Vargas y Carlos Torres) no lo eran “se contrató un coach vocal para todos los artistas, especialmente para los que no son cantantes profesionales”. Así los siete miembros del elenco de la novela estuvieron listos para sus presentaciones. Son dos horas con canciones en solitario, en dúo o incluso en grupo.

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Carolina Ramírez y Carlos Torres protagonistas de ‘La Reina del flow’ hacen parte del show Foto: Caracol Televisión - Caracol Televisión

Carlos Torres, el protagonista de la novela, declaró a Vea, de El Espectador, hace unos meses, cuando recién empezaba la gira, que tenía claro que no era cantante, sin embargo, asumía el reto “con profesionalismo sabiendo que el público quiere ver en persona a Charlie Flow y que es una oportunidad para propiciar ese encuentro”.

Esa experiencia es la que el productor menciona que valoran los seguidores de la historia cuando acuden a uno de los conciertos. Destaca que se trata de una apuesta sólida. “Cuando la gira comenzó no estaba Carolina Ramírez, a quien el público quiere mucho y tuvimos lleno, obviamente tenerla ahora es muy importante. La gira se enfoca en la marca "La Reina del Flow" y no en artistas individuales, aunque personajes como Carolina Ramírez y Carlos Torres son grandes atractivos”, reconoce el productor. Recordemos que el personaje de Yeimy, interpretado por Carolina, murió en la tercera temporada de la historia, de tal manera que el concierto se convierte en la oportunidad para el seguidor de revivirla en escena.

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"Acepté esta participación especial porque ahora si estoy en condiciones, estaba en un momento vital que es el nacimiento de mi hijo y eso me impidió estar en la gira de España, pero bendecidamente mi hijo nació muy bien y ha pasado el tiempo para encarar este desafío de una manera un poco más suave (…) Reencontrarme con los fans representa un agradecimiento directo, he recibido mucho apoyo y sé que muchos estaban esperando que Yeimy y Charly estén juntos… es honrarlo, honrar su deseo", mencionó Carolina sobre su entrada al proyecto.

El show que se presentará este domingo 25 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá es el mismo que ha recibido aplausos en más de 20 escenarios. En tarima, además de los 7 cantantes, hay 6 bailarinas y 5 músicos para un total 18 personas. “Hasta el momento, hemos pisado 22 escenarios y esperamos cerrar la gira con 33 presentaciones”, menciona Valencia sobre el concierto que se ha presentado en Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, España y una vez pasen por Colombia irá a Venezuela y México.

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De momento, el plan es seguir expandiendo el universo de ‘La reina del flow’, el productor anticipó: “Ya se planea el tour 2027, con la intención de explorar formatos de teatro en nuevas ciudades europeas como Lisboa, Roma y París”.

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