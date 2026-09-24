Ladrones, la banda mexicana que mezcla rap, metal y regional: “No tenemos límites”

Ladrones es una banda mexicana que encontró en la mezcla de nu-metal, trap y corridos tumbados una manera de construir su propia identidad. La propuesta, que ellos mismos denominan Flow Pesado, nació de la experiencia de sus integrantes en la industria musical y de la intención de crear un proyecto que les permitiera explorar sonidos diferentes. Aunque su origen está relacionado con la música urbana, el grupo ha incorporado guitarras pesadas, influencias del rock y elementos del regional mexicano.

La agrupación, vinculada a la disquera Alzada, ha desarrollado una trayectoria con tres álbumes de estudio: ‘Flow Pesado’ (2024), ‘Mexican Pesado’ (2025) y ‘Arriba La L’, publicado el 28 de agosto de 2026 bajo el sello Rise Records. Este último trabajo reúne 15 canciones y representa una nueva etapa en la evolución de su sonido.

Así nació el sonido de Ladrones

El origen de la banda está relacionado con el trabajo que sus integrantes realizaban en Alzada, una disquera mexicana conocida por su vínculo con la música urbana y el regional mexicano. En entrevista con Vea, de El Espectador, José Macario explicó que el proyecto surgió cuando decidieron crear música para ellos mismos, aprovechando las experiencias que ya tenían en la industria.

"Decidimos hacer este proyecto para nosotros, fusionando todo lo que ya hacíamos con lo que es nuestra pasión", explicó el músico.

La propuesta no nació, según sus integrantes, con la intención de establecer una fórmula que garantizara resultados comerciales. Zxmyr señaló que el proyecto comenzó de manera orgánica, como una colaboración entre amigos que habían trabajado con otros artistas y que querían explorar sus propias inquietudes.

"Al principio lo hicimos solo como un proyecto entre amigos que ya habíamos trabajado con otros artistas y dijimos: ‘Bueno, pues vamos a hacer música ahora para nosotros'", recordó.

Esa libertad se convirtió en uno de los puntos de partida de su identidad. Ladrones, según sus propios integrantes, no busca limitarse a un género específico, sino incorporar diferentes influencias dentro de un sonido que puedan reconocer como propio.

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¿Qué es el Flow Pesado?

El concepto se convirtió en la manera en que Ladrones identifica su propuesta musical. Zxmyr explicó que el nombre surgió mientras experimentaban con la mezcla de géneros y buscaban una expresión que representara tanto el movimiento del rap como la potencia del rock y el metal.

"Nos gustó mucho el nombre porque trae este groove que te hace mover la cabeza y trae todo el género del metal y el rock", explicó el mexicano.

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Zxmyr también destacó que el grupo no considera que existan límites estrictos para su proceso creativo. Para él, la oportunidad de experimentar con distintos géneros y conservar el sonido característico de Ladrones es una de las posibilidades que más valora del proyecto.

‘Arriba La L’: un álbum más sólido y pensado para el escenario

José Macario explicó que el tercer álbum, presentador en semanas recientes, representa una evolución en el sonido de la banda. De acuerdo con el guitarrista, el proceso de experimentación que desarrollaron en trabajos anteriores les permitió llegar a nuevas composiciones con mayor claridad sobre la manera en que querían construirlas.

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"Creemos que es un álbum que viene con un sonido más sólido, más maduro", comentó el también guitarrista.

José Macario también señaló que el disco fue pensado para las presentaciones en vivo. La intención, explicó, es que las canciones puedan funcionar en el escenario y que el público experimente una propuesta que el grupo siente más preparada y consolidada.

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La historia de Ladrones en Colombia ya empezó a escribirse

La relación de Ladrones con Colombia comenzó en octubre de 2025, cuando la banda se presentó por primera vez en el país como parte de su gira ‘Mexican Pesado Tour’. La visita en Bogotá y Medellín les permitió conocer de cerca al público colombiano, una experiencia que Zxmyr recordó con especial entusiasmo durante la entrevista.

"La gente es muy entregada, tiene muchísima energía. Creo que son muy similares y nos sentimos muy similares al público mexicano", aseguró el integrante, quien también expresó su deseo de regresar para presentar las canciones de ‘Arriba La L’ y compartir con los asistentes un espectáculo que, según explicó, llega con mayor preparación tras su experiencia en la gira por Estados Unidos.

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