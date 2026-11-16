El fenómeno de ‘Las Guerreras K-pop‘ continúa expandiéndose y ahora dará el salto a los escenarios. Netflix y la productora de espectáculos AEG Presents anunciaron el Golden World Tour, la primera gira internacional inspirada en la película animada que conquistó a millones de espectadores y convirtió sus canciones en éxitos musicales.
El espectáculo llevará al público al universo de HUNTR/X, el grupo integrado por Rumi, Mira y Zoey, cuyas aventuras mezclan la música, el K-pop y la fantasía. La producción contempla presentaciones en diferentes ciudades del mundo durante 2027, con una propuesta que combina actuaciones en vivo, coreografías, tecnología y elementos visuales relacionados con la historia de la película.
Las fechas y ciudades de la gira de Las Guerreras K-pop
El calendario inicial contempla presentaciones en Norteamérica, Europa y Reino Unido. La gira comenzará el 5 de junio de 2027 en Baltimore, Estados Unidos, y continuará por escenarios de ciudades como Newark, Chicago, Indianápolis, Hamilton, Nueva York, Pittsburgh, Charlotte, Atlanta, Miami, Orlando, Dallas, Phoenix, Los Ángeles, Las Vegas, Oakland y Tacoma.
En Europa, el recorrido comenzará en septiembre y tendrá paradas en Zúrich, Milán, Ámsterdam, Viena, Berlín, Hamburgo, Copenhague, Oslo, Colonia, Bruselas y París. También llegará a Irlanda y Reino Unido, con conciertos en Dublín, Glasgow, Birmingham, Manchester y Londres, donde están previstas dos presentaciones.
Junio de 2027 – Estados Unidos y Canadá
|Fecha
|Ciudad
|Recinto
|5 de junio
|Baltimore, EE. UU.
|CFG Bank Arena
|12 de junio
|Newark, EE. UU.
|Prudential Center
|16 de junio
|Columbus, EE. UU.
|Schottenstein Center
|19 de junio
|Chicago, EE. UU.
|United Center
|23 de junio
|Indianápolis, EE. UU.
|Gainbridge Fieldhouse
|26 de junio
|Hamilton, Canadá
|TD Coliseum
|29 y 30 de junio
|Belmont Park, EE. UU.
|UBS Arena
Julio de 2027 – Estados Unidos
|Fecha
|Ciudad
|Recinto
|3 de julio
|Pittsburgh
|PPG Paints Arena
|7 de julio
|Charlotte
|Spectrum Center
|10 de julio
|Atlanta
|State Farm Arena
|14 de julio
|Sunrise
|Amerant Bank Arena
|17 de julio
|Orlando
|Kia Center
|20 y 21 de julio
|Dallas
|American Airlines Center
|24 de julio
|Phoenix
|Mortgage Matchup Center
|30 y 31 de julio
|Los Ángeles
|Crypto.com Arena
Agosto de 2027 – Estados Unidos
|Fecha
|Ciudad
|Recinto
|4 de agosto
|Ontario
|Toyota Arena
|7 de agosto
|Las Vegas
|T-Mobile Arena
|10 y 11 de agosto
|Oakland
|Oakland Arena
|14 de agosto
|Tacoma
|Tacoma Dome
Septiembre de 2027 – Europa
|Fecha
|Ciudad
|País
|Recinto
|1 de septiembre
|Zúrich
|Suiza
|Hallenstadion
|4 de septiembre
|Milán
|Italia
|Unipol Dome
|8 y 9 de septiembre
|Ámsterdam
|Países Bajos
|Ziggo Dome
|11 y 12 de septiembre
|Viena
|Austria
|Wiener Stadthalle
|15 y 16 de septiembre
|Berlín
|Alemania
|Uber Arena
|18 de septiembre
|Hamburgo
|Alemania
|Barclays Arena
|22 de septiembre
|Copenhague
|Dinamarca
|Royal Arena
|25 de septiembre
|Oslo
|Noruega
|Unity Arena
|29 de septiembre
|Colonia
|Alemania
|LANXESS Arena
Octubre de 2027 – Europa y Reino Unido
|Fecha
|Ciudad
|País
|Recinto
|2 de octubre
|Bruselas
|Bélgica
|ING Arena
|5 de octubre
|París
|Francia
|Plenitude Arena
|9 de octubre
|Dublín
|Irlanda
|3Arena
|12 de octubre
|Glasgow
|Reino Unido
|OVO Hydro
|16 de octubre
|Birmingham
|Reino Unido
|Utilita Arena Birmingham
|19 de octubre
|Manchester
|Reino Unido
|AO Arena
|22 y 23 de octubre
|Londres
|Reino Unido
|The O2
¿Y Las fechas de Latinoamérica y Asia? La organización confirmó que estas regiones tendrán nuevas paradas durante la expansión de la gira, prevista para 2028. Sin embargo, todavía no hay ciudades ni días confirmados para Colombia, México, Argentina, Brasil o Chile.
Los interesados pueden consultar las novedades, las fechas y la información sobre las entradas en el sitio oficial de la gira: https://kpopdemonhunterstour.com/
¿Cómo será el espectáculo y cuándo comienza la venta de entradas?
La propuesta busca trasladar la experiencia cinematográfica a los escenarios mediante una producción que combina personajes animados, intérpretes en vivo, efectos visuales, coreografías y acrobacias. Rumi, Mira y Zoey serán las protagonistas del espectáculo, aunque el universo de la película también incluye a otros personajes, como los Saja Boys.
La dirección creativa estará a cargo de Amy Tinkham, profesional con experiencia en grandes producciones musicales y espectáculos en directo. La intención es que los asistentes no solamente escuchen las canciones de la película, sino que también encuentren elementos visuales y narrativos que los conecten con la historia de las protagonistas.
Uno de los interrogantes que todavía permanece es si las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretan las voces musicales de Rumi, Mira y Zoey, respectivamente, participarán en las presentaciones. Hasta el momento, no se ha confirmado que las tres artistas formen parte del elenco que recorrerá las ciudades anunciadas.
En cuanto a las entradas, la preventa para usuarios de Mastercard comenzará el 18 de noviembre de 2026, mientras que la preventa para los seguidores registrados está prevista para el 19 de noviembre. La venta general comenzará el 20 de noviembre, a las 10:00 a. m., hora local de cada ciudad. También se ofrecerán paquetes VIP con beneficios especiales para los asistentes.
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