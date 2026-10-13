Las polémicas palabras de Nelson Velásquez sobre Silvestre Dangond: “Es más show”

Nelson Velásquez es un reconocido exponente de la música vallenata. Nacido en San Juan del Cesar e hijo del también músico y acordeonero Aníbal Velásquez, ha estado vinculado a la música desde muy niño. Fue parte de Los Sensacionales, luego integró Los Inquietos vallenatos y desde el 2002 es solista.

Nelson, de 53 años, se convirtió en tendencia la mañana de este martes 13 de octubre luego de que en redes sociales comenzara a circular un video donde lanza una opinión, para algunos fuerte, sobre la música de su colega Silvestre Dangond, considerado otro de los grandes exponentes del género.

La situación se dio en medio de un stream con el generador de contenido Westcol donde estuvieron varios intérpretes vallenatos. Aunque Nelson indicó que no quería generar polémica terminó protagonizando una con su declaración.

“A mí me parece Silvestre más show que cantante. Él ha hecho algo muy bueno en el vallenato, el vallenato, hasta que hizo la canción de Omar (Geles) y A Blanco Negro. A mí me pareció que hasta ahí, yo me lo voy a decir así, que hasta ahí Silvestre hacía el vallenato bueno”, expresó el cantante que era consciente de que participaba en un espacio digital por lo cual sus palabras eran registradas.

"Se dedicó más a otra cosa", Nelson Velásquez sobre Silvestre

Velásquez luego explicó un poco más su punto de vista dejando ver que la internacionalización de Silvestre ha tenido, en su concepto, un costo para el género. “Después se enfocó mas en lo internacional y se apartó el vallenato y se dedicó más a otra cosa que a otro género”.

En el mismo espacio, Velásquez mencionó su admiración por el fallecido Rafael Orozco. Así mismo, trascendieron las imágenes donde se le ve obsequiarle un acordeón al generador de contenido Westcol.

De momento Silvestre Dangond, quien recientemente ocupó la atención por su gira ‘El último baile’ donde se presentó con Juancho de la Espriella, quien fuera su compañero hasta hace diez años no se ha pronunciado sobre lo dicho por su colega,

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Por supuesto las palabras de Nelson han vuelto a poner sobre la mesa el debate entre quienes prefieren el vallenato como tal y entre quienes están de acuerdo con la fusión del género con otros género.

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