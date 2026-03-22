Lasso, el artista que pasó de conciertos por videollamada a brillar hoy en el Estéreo Picnic

Su crecimiento ha sido exponencial, acumula cifras millonarias en reproducciones, múltiples certificaciones y un lugar destacado en los listados musicales. EFE/ ADRIANA THOMASA Fotografía por: ADRIANA THOMASA

Cuando el mundo se detuvo y los escenarios quedaron en silencio, Lasso encontró otra forma de seguir cantando: hizo conciertos por videollamadas.

En plena pandemia, mientras la industria buscaba cómo sobrevivir, él decidió adaptarse. Sin público físico, pero con miles de pantallas encendidas, convirtió la distancia en cercanía.

Fue una manera de sostener el vínculo con quienes lo escuchan, pero también de reafirmar una idea que atraviesa toda su carrera, la música, incluso en los momentos más inciertos, siempre encuentra cómo llegar.

Esa misma convicción también define su forma de entender la carrera artística. Para él, dedicarse a la música implica, en cierto punto, ser “malcriado”. No en un sentido literal, sino como una postura frente a la vida, atreverse a elegir sin concesiones. Lo explica como esa decisión de decir “no voy a trabajar si no es en algo que sea exactamente lo que quiero”.

De la intimidad digital al escenario masivo

El espíritu de reinvención define a Andrés Vicente Lazo, el cantante, compositor y actor venezolano que hoy conquista Latinoamérica.

Nacido en Caracas y radicado en México desde hace una década, ha construido una propuesta que conecta desde lo íntimo. Su voz rasgada y su manera directa de narrar emociones lo han llevado a posicionarse como uno de los nombres más relevantes del pop en español.

Su salto masivo llegó con “Ojos marrones”, una canción que encontró en las plataformas digitales el impulso definitivo. Lo que comenzó como un tema más dentro de su repertorio terminó convirtiéndose en fenómeno viral, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios la adoptaron para contar historias de amores pasados.

Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial, acumula cifras millonarias en reproducciones, múltiples certificaciones y un lugar destacado en los listados musicales.

Pero más allá de los números, su enfoque está en otro lugar. Para Lasso, componer implica traducir emociones complejas en ideas simples que conecten rápidamente. Su rutina creativa es constante, escribe sin pausa, sin depender de un disco en proceso, confiando en que la disciplina lo acerca a las canciones correctas.

En escena, esa búsqueda se transforma en energía. Disfruta ser observado, asumir el protagonismo y convertir cada presentación en una experiencia compartida. No se trata de la cantidad de público, sino de la conexión que logra con quienes están del otro lado.

Esa presencia también se construye desde lo visual. La moda, lejos de ser un accesorio, funciona como extensión de su identidad artística. Entre guiños setenteros, prendas llamativas y una estética pensada para el escenario, cada elección refuerza su forma de comunicar.

Su carrera, que comenzó oficialmente en 2011, ha estado marcada por la constancia. Proyectos como “Cuatro estaciones” y giras internacionales han consolidado un camino que hoy lo encuentra en un momento de expansión. Tras el paréntesis obligado de la pandemia, el regreso a los conciertos reafirmó su lugar y su conexión con el público en distintos países.

Hoy, en el Festival Estéreo Picnic, su nombre aparece como una de las apuestas más atractivas de la jornada. Su presentación está programada a las 4:00 p.m. en el escenario Bosque, un espacio ideal para dejarse llevar no solo por sus éxitos, sino por la capacidad de transformar historias cotidianas en canciones que miles hacen propias. Quien se acerque a verlo será parte de ese intercambio emocional que define su propuesta.

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