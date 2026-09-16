Latin Grammy 2026: lista completa de nominados ¿Cómo le fue a Colombia?

La Academia Latina de la Grabación anunció este 16 de septiembre la lista de nominados a la edición número 27 de los Latin Grammy, una de las principales celebraciones de la música en español y portugués. Los reconocimientos se entregarán el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, en una ceremonia que será transmitida en vivo por Univisión.

La edición 2026 contempla 60 categorías y tiene como principal protagonista en número de nominaciones al compositor y productor Édgar Barrera, quien recibió 10 candidaturas. Le siguen con siete nominaciones Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Silvana Estrada y Mon Laferte aparecen con seis nominaciones cada una, mientras que Milo J y Arath Herce también consiguieron varias candidaturas.

Lista de nominados a los Latin Grammy 2026

Karol G es la colombiana que más presencia tiene en esta edición, con siete nominaciones. La artista aparece en Álbum del Año por ‘Tropicoqueta‘; Canción del Año y Grabación del Año por ‘Coleccionando heridas’, junto a Marco Antonio Solís; Mejor Interpretación Urbana por ‘Dile Luna’, con Eddy Lover; Mejor Interpretación Reggaeton por ‘Verano Rosa’, junto a Feid; Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Tropicoqueta’, y Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Ese Hombre Es Malo’.

Otros artistas colombianos también aparecen en la lista. Juanes y Ryan Castro tienen dos nominaciones cada uno: el primero por ‘Humano’, junto a Vivir Quintana, y por el álbum ‘Juanesteban’; mientras que Castro aparece por ‘La Villa’, junto a Kapo y Gangsta, y por ‘Omerta’, con J Balvin. Beéle también suma dos candidaturas, por ‘Borondo (5020 Rcrds Sessions)’ y ‘Yo y Tú’, esta última junto a Ovy On The Drums y Quevedo.

Carlos Vives, Gusi, Karen Lizarazo (la única mujer en su categoría), Fonseca, Greeicy y Monsieur Periné figuran igualmente entre los colombianos reconocidos en distintas categorías de esta edición.

Álbum del Año

‘EQUILIBRIVM’ – Anitta

‘Free Spirits’ – Ca7riel & Paco Amoroso

‘Taracá’ – Jorge Drexler

‘Vendrán suaves lluvias’ – Silvana Estrada

‘Tropicoqueta’ – Karol G

‘Femme Fatale’ – Mon Laferte

‘Muda’ – Carín León

‘La vida era más corta’ – Milo J

‘¿Dónde es el after?’ – Rawayana

‘LUX (complete works)’ – Rosalía

Canción del Año

‘Coleccionando heridas’ – Karol G y Marco Antonio Solís

‘¿Cómo se ama?’ – Jorge Drexler

‘Dime’ – Silvana Estrada

‘Femme Fatale’ – Mon Laferte

‘Hasta Jesús tuvo un mal día’ – Ca7riel & Paco Amoroso featuring Sting

‘Humano’ – Juanes y Vivir Quintana

‘La Perla’ – Rosalía featuring Yahritza y su esencia

‘Mi gran amor’ – Santana featuring Becky G

‘Nilo’ – Zanna

‘Solifican12’ – Milo J

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

‘Águas de um mar azul’ – Urias

‘Memória’ – Rosalía & Carminho

‘No vento de nós’ – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago

‘Sua onda’ – Marisa Monte

‘Viver e morrer de amor na América Latina’ – Johnny Hooker & Ney Matogrosso

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Grabación del Año

‘¿Cómo se ama?’ – Jorge Drexler

‘Dime’ – Silvana Estrada

‘Coleccionando heridas’ – Karol G y Marco Antonio Solís

‘Femme Fatale’ – Mon Laferte

‘Desde que te tengo’ – Carín León

‘La Perla’ – Rosalía featuring Yahritza y su esencia

‘Alma’ – Elena Rose

‘O Amor Nos Encontrou’ – Loulu Gilberto

‘Nos encontramos’ – Milo J

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

‘KM0’ – Pablo Alborán

‘Instrucciones Para Ser Feliz’ – Monsieur Periné

‘(Enamorada)’ – nic

‘Todo Puede Convertirse En Canción’ – Debi Nova

‘¿Y Ahora Qué +?’ – Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

‘Amorío’ – Esteman, Daniela Spalla

‘Puerta Abierta’ – Kany García

‘Yo Canto 2’ – Laura Pausini

‘TQ+’ – Reik

‘Querida Yo’ – Yami Safdie

Mejor Canción Pop

‘A La Niña Que Fui’ – Kany García

‘Amarillo’ – Joaquina

‘(favorito)’ – nic

‘La Perla’ – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia

‘Melancolía’ – Mon Laferte

Mejor Interpretación de Música Electrónica

‘Beto’s Horns – Fred Remix’ – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..

‘Armándola De Pedo’ – Kinky

‘Circular’ – Peces Raros featuring Nick Warren

‘Motopirueta’ – Soucream & Mazzarri

‘III. Ojalá! – Bronquio Remix’ – Violeta & Bronquio

Mejor Interpretación Urbana

‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’ – Bizarrap & Daddy Yankee

‘La Villa’ – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

‘Se Lo Juro’ – Feid

‘Dile Luna’ – Karol G featuring Eddy Lover

‘Gil’ – Milo J featuring Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

‘Contrabando’ – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

‘Choque’ – Bad Gyal featuring Chencho Corleone

‘Verano Rosa’ – Karol G featuring Feid

‘Una Aventura’ – Ozuna

‘Uñas Afiladas’ – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

‘Más Cara’ – Bad Gyal

‘Omerta’ – J Balvin & Ryan Castro

‘Borondo (5020 Rcrds Sessions)’ – Beéle

‘Tropicoqueta’ – Karol G

‘Do Not Disturb: Late Checkout’ – Young Miko

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

‘Antisistema’ – J Noa & Trooko

‘El Pana Deiby’ – Akapellah

‘Gohan y Goku’ – Arcangel

‘Mono’ – Tokischa & Kase.O

‘Poder’ – Feid & Lil Supa

Mejor Canción Urbana

‘Buenos Términos’ – Rauw Alejandro

‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’ – Bizarrap & Daddy Yankee

‘Por Si Mañana No Estoy’ – Omar Courtz

‘Reliquia Do 2T’ – Varios Artistas

‘Yo y Tú’ – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo

Mejor Álbum de Rock

‘A La Mitad’ – Beta

‘Malicia’ – Mägo De Oz

‘Ceremonia’ – 1915

‘Shine’ – Fito Paez

‘La Frontera’ – Viniloversus

Mejor Canción de Rock

‘Destruirse’ – Viniloversus

‘Ego’ – The Warning

‘Las Fuerzas Armadas Del Amor’ – Fito Paez

‘Montserrat’ – Draco Rosa

‘Rojo Profundo’ – Dillom

Mejor Álbum de Pop/Rock

‘Mi Año Gótico’ – Emmanuel Horvilleur

‘Juanesteban’ – Juanes

‘Tierra De Nadie’ – La Vida Bohème

‘Olas De Luz’ – Draco Rosa

‘Términos & Condiciones’ – Usted Señalemelo

Mejor Canción de Pop/Rock

‘Antes De Que El Mundo Se Acabe’ – Paty Cantú

‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’ – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

‘Hasta Que Me Quede Sin Voz’ – Leiva

‘Me Levanté De La Cama’ – Arath Herce

‘Ratera’ – BRUSES

Mejor Album de Música Alternativa

‘CUERPOS, Vol. 1’ – Babasonicos

‘DESDE EL COMA’ – BRUSES

‘FREE SPIRITS’ – CA7RIEL & Paco Amoroso

‘Demian’ – Teo Planell

‘LUX (Complete Works)’ – Rosalía

Mejor Canción Alternativa

‘Ante la duda, baila’ – Jorge Drexler

‘BUGAMBILIA’ – Francisca Valenzuela

‘El Reset’ – Dante Spinetta

‘QUERIDA AMALIA’ – BRUSES

‘1:30’ – Mon Laferte

Mejor Álbum de Salsa

‘Invicto’ – Charlie Cruz

‘El Alma En Clave’ – Luis Enrique

‘El Relevo’ – Luis Figueroa

‘Más Que Palabras’ – Grupo Niche

‘Malportada’ – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

‘Jorgito’ – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

‘Vallenato Social Club’ – Gusi

‘Corazón Ausente’ – Ke Personajes

‘El Tiempo Perfecto’ – Karen Lizarazo

‘El Último Disco Vol. 1’ – Carlos Vives

Mejor Álbum Merengue/Bachata

‘Música Para Bailar’ – Fariana

‘Todo Llega’ – Manerra

‘No Era El Plan’ – Gabriel Pagán

‘Oye Eta Vaina’ – Covi Quintana

‘Chula’ – Techy

Mejor Álbum Tropical Tradicional

‘Algo Nuevo De Ayer’ – Dayhan Díaz

‘Orgánico’ – Los Tri-O

‘Eternamente Omara’ – Omara Portuondo

‘Íntimo (En Vivo)’ – Gilberto Santa Rosa

‘Cualquiera Se Enamora’ – Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

‘De Amor, Sueños y Cantares’ – Jorge Luis Chacín

‘Indole’ – Alex Cuba

‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ – Fonseca

‘Candela’ – Greeicy

‘Color Fania’ – Niña Pastori

Mejor Canción Tropical

‘Crayola’ – Danny Ocean

‘Latino’ – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray

‘Nombre y Apellido’ – Luis Enrique, De La Ghetto

‘Realidad-Es’ – Grupo Niche

‘Todo Llega’ – Manerra

Mejor Álbum Cantautor

‘Improviso’ – Djavan

‘Taracá’ – Jorge Drexler

‘Vendrán Suaves Lluvias’ – Silvana Estrada

‘Musas en Mi’ – Arath Herce

‘FEMME FATALE’ – Mon Laferte

Mejor Canción Cantautor

‘Dime’ – Silvana Estrada

‘generación digital’ – Joaquina

‘Las Palabras’ – Jorge Drexler

‘Musas en Mi’ – Arath Herce

‘Temblor Y Réplica’ – Covi Quintana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

‘Mi Suerte Es Ser Mexicano II’ – Pepe Aguilar

‘La Fernández’ – Camila Fernández

‘La Voz De Mi Trompeta (50 Años)’ – Mariachi Sol De México De José Hernández

‘Bandera Blanca’ – Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

‘Tequila y Guaro’ – Luis Ángel “El Flaco”

‘Piratita’ – Banda Los Recoditos

‘Piedras A La Luna’ – Eden Muñoz

Mejor Álbum de Música Tejana

‘Mi Gran Noche’ – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar

‘3’ – Destiny Navaira

‘Le Seguiremos’ – Jay Pérez

‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo)’ – Bobby Pulido

‘Capítulo 8’ – Vilax

Mejor Álbum de Música Norteña

‘El Mundo Es Del Que Se Anima’ – Calibre 50

‘Gravedad’ – Duelo

‘Mis Compas Vol. 2’ – Joss Favela

‘Lo Que Me Falta Por Llorar’ – Grupo Frontera

’50/50′ – Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

‘De Parte Mía’ – Kakalo

‘Dinastía (Deluxe)’ – Peso Pluma, Tito Double P

‘Contra Todo’ – Rivs

‘Dosis’ – Xavi

‘Metamorfosis’ – Yahritza y Su Esencia

Mejor Canción Regional Mexicana

‘Ese Hombre Es Malo’ – Karol G

‘Estamos Todos’ – Intocable

‘No Capea’ – Xavi, Grupo Frontera

‘Ojitos Bellos’ – Grupo Frontera

‘Osadía’ – Eden Muñoz, Cristian Castro

Mejor Álbum Instrumental

‘Peregrino’ – Yamandú Costa & Hermanos Saboya

‘NOVA’ – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello

‘Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas’ – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

‘La Huella De Las Cuerdas’ – Berta Rojas

‘A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole’ – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta

Mejor Álbum Folclórico

‘Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]’ – Eva Ayllón

‘La Quinta Esencia’ – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

‘Cambias Mi Mundo’ – Lila Downs

‘La Vida Era Más Corta’ – Milo J

‘Candombe (En Vivo, Teatro Solís)’ – Julieta Rada

Mejor Álbum de Tango

‘Neopía’ – Anibal Berraute

‘Somos’ – Lidia Borda & Ariel Ardit

‘Fueyerías’ – Pablo Jaurena

‘Revolucionario Filarmónico’ – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

‘Le Grand Tango’ – Quinteto Astor Piazzolla

Mejor Álbum de Música Flamenca

‘POPULAR’ – Yerai Cortés

‘Origen & Revolución’ – Mercedes Luján

‘In Illo Tempore’ – Mayte Martín

‘José Mercé Canta A Manuel Alejandro’ – José Mercé

Mejor Canción de Raíces

‘El Alma Mía’ – Silvana Estrada

‘El tambor chico’ – Jorge Drexler & Rueda De Candombe

‘La Puñalá’ – Andre

‘Spiritual Energies’ – Eli Alvarado

‘Urano’ – Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

‘Folklore’ – Caracas Trio

‘Paco De Lucia Music For Big Band’ – Alex Conde

‘Verve’ – Lívia Mattos

‘Gonzalo Plays Pino’ – Gonzalo Rubalcaba

‘Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard’ – Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum Cristiano en Español

‘Tú’ – Hakuna Group Music

‘Días Contigo’ – Majo y Dan

‘Inquebrantable’ – Sarai Rivera

‘Eterno’ – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal

‘Mayday’ – Alex Zurdo

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

‘Primeiro (Ao Vivo)’ – Ziza Fernandes

‘Avenida Do Arrependimento’ – Thalles Roberto

‘Betel (Ao Vivo)’ – Eli Soares

‘O Que Atravessa O Peito’ – Verboemcarne

‘Shuv’ – Victin

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

‘Equilibrivm’ – Anitta

‘Ludom’ – Ludom

‘Antes Que A Terra Acabe’ – Luedji Luna

‘BRava’ – Jenni Mosello

‘MARINADA vol.01’ – Marina Sena

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

‘Resistência! Ao Vivo no Circo Voador’ – Black Pantera

‘Let It Burn / Deixa Arder’ – Chico Chico

‘Rádio Love Nacional’ – Detonautas

‘foto em grupo’ – FOTO EM GRUPO

‘CARRANCA’ – Urias

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

‘Novo Testamento’ – AJULLIACOSTA

‘FREQUÊNCIA LUNAR’ – BUDAH

‘CARO Vapor II – qual a forma de pagamento?’ – Don L

‘Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’ – Emicida

‘Terra Vermelha: Do interior pro interior’ – Matuto S.A

Mejor Álbum de Samba/Pagode

’50 Anos De Carreira’ – Leci Brandão

‘Jessé – As canções de Zeca Pagodinho’ – Teresa Cristina

‘Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo)’ – Xande De Pilares

‘Sentimento’ – Ferrugem

‘Quinhão’ – Mosquito

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

‘Criolo, Amaro e Dino’ – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago

‘Vende-se Lembrança’ – Pedro Emílio

‘Améfrica’ – Bia Ferreira

‘Afim’ – Zé Ibarra

‘Eita’ – Lenine

Mejor Álbum de Música Sertaneja

‘Fire Arena’ – Ana Castela

‘Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)’ – Simone Mendes

‘Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)’ – Lauana Prado

‘Registro Histórico (Ao Vivo)’ – Luan Santana

‘Traia Acústico (Ao Vivo)’ – Traia Véia

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

‘Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir’ – Carminho

‘Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’ – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

‘Até Cansar o Cansaço’ – Juliana Linhares

‘Molho Lambão’ – Psirico

‘Amor Perene’ – Zaynara

Mejor Álbum de Música Infantil

‘Mil Secretos’ – Cantoalegre, Marta Gómez

‘¡A Jugar!’ – Danilo & Chapis

‘Mardearena’ – Magdalena Fleitas

‘Aprendo Jugando’ – OTA El Hipopotamo

‘Dinosaurios: Una Travesía Cretácica’ – Tu Rockcito

Mejor Álbum de Música Clásica

‘Gabriela Ortiz: Yanga’ – Los Angeles Philharmonic

‘Odyssey’ – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela

‘Opus 33 “Romantic Cello”’ – London Symphony Orchestra

‘Sinfonia Em Quadrinhos’ – Orquestra Jovem Tom Jobim

‘Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live]’ – London Philharmonic Orchestra

Mejor Obra/Composición Clásica

‘Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)’ – Richard Scofano

‘Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra’ – Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem

‘Raices (Origins) – Live’ – London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner

‘Tríptico Sudamericano’ – Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem

‘Yanga’ – Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble

Mejor Música para Medios Visuales

‘Amor Animal’ – Murci Bouscayrol

‘La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime)’ – (Varios Artistas)

‘Las Muertas’ – Fernando Velázquez

‘Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)’ – Sergei Grosny

‘O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)’ – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza

Mejor Arreglo

‘Juanito Alimaña’ – Dani Barón y Henry Villalobos

‘Dando Y Dando’ – Luis Enrique

‘Sonho Inca’ – Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro

‘A Deriva (Adrift)’ – Felipe Salles Featuring Tatiana Parra

‘Cazadero’s March’ – Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca

Mejor Diseño de Empaque

‘Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario)’ – Varios Artistas

‘Anela’ – Belén Aguilera

‘Florece En El Caos’ – No Te Va Gustar

‘La Huella De Las Cuerdas’ – Berta Rojas

‘La Vida Era Más Corta’ – Milo J

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

‘Boas Novas’ – Zeca Veloso

‘Esgotada’ – Tiê

‘Lux (Complete Works)’ – Rosalía

‘Marco’ – Marco Baptista

‘Taracá’ – Jorge Drexler

Mejor Video Musical Versión Larga

‘FREE SPIRITS (The Film)’ – CA7RIEL & Paco Amoroso

‘Hasta Que Me Quede Sin Voz’ – Leiva

‘Guerras Invisíveis’ – L7nnon

‘Back To The Childhood’ – Maleh

‘FLAMENCO’ – (Varios Artistas)

Mejor Video Musical Versión Corta

’10 anos de Castelos & Ruínas’ – Bk’

‘CHINGONA’ – Tamara Flores

‘Moleirinha’ – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira

‘INRI’ – Los Tres

‘Sauvignon Blanc (Official Video)’ – Rosalía

Productor del Año

Édgar Barrera: ‘Cada Vez Me Gusta Más’ (Grupo Frontera, Alejandro Fernández); ‘Carranga’ (Carín León, Juanes); ‘Coleccionando Heridas’ (Karol G, Marco Antonio Solís); ‘La Morrita’ (Xavi, Carín León); ‘Mi Gran Amor’ (Santana, Becky G); ‘Monterrey’ (Grupo Frontera); ‘Perlas Negras’ (Natanael Cano, Gabito Ballesteros); ‘Pvta Luna’ (Neton Vega); ‘Viajando por el mundo’ (Karol G, Manu Chao).

Julio Raposo: ‘Caminhador’ (Anitta); ‘Canto Fjavan’ (Slap); ‘Força Da Juventude’ (Os Garotin); ‘Salvador’ (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso); ‘Troco Likes 10 Anos’ (Tiago Iorc).

Santiago Ruiz “Tatool”: ‘Esa Vida Era Más Corta’ (Milo J); ‘Turr4zo’ (Trueno).

Juan Pablo Vega: ‘Boleritoxx’ (Feid); ‘Cachacoleto’ (Juan Pablo Vega); ‘De Mi Para Mi’ (Maca & Gero); ‘El Observador’ (Duplat Y Esteman); ‘Las Canas De Mi Amor’ (Juan Pablo Vega); ‘Oscar Alfonso’ (Caloncho); ‘Palacama’ (Caloncho); ‘Que Vuelta Vox’ (Feid).

Federico Vindver: ‘Free Spirits’ (C47RIEL & Paco Amoroso)

Compositor del Año

Édgar Barrera: ‘Como De Sol A Sol’ (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); ‘Dando Vueltas’ (Rauw Alejandro); ‘Después De Ti’ (Karol G, Greg Gonzalez); ‘ni pedo’ (Peso Pluma, Tito Double P); ‘Para Que Seas Feliz’ (Ricardo Montaner).

Iván Gámez: ‘Cuento De Nunca Acabar’ (Carlos Rivera, Ana Bárbara); ‘Donde Estés, Donde Estoy’ (Carlos Rivera, Marisela); ‘Hiere’ (Adrian Cota); ‘La Morrita’ (Xavi, Carín León); ‘La Que Se Fue, Se Fue’ (Christian Nodal); ‘No Capea’ (Xavi Featuring Grupo Frontera); ‘Ojitos Bellos’ (Grupo Frontera); ‘Olvídate’ (Carín León); ‘Tú Ni En Cuenta’ (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).

Yoel Henriquez: ‘5 Minutos’ (Luis Figueroa); ‘El Amor y Sus Consecuencias’ (GALE); ‘Loco Enamorado’ (Fonseca); ‘Me Veía’ (Alejandro Sanz); ‘Mi Norte & Mi Sur’ (Diego Torres, Eden Muñoz).

Jenni Mosello: ‘Desgraça’ (Anitta); ‘Doce Feito Caramelo’ (IZA); ‘Muda Tudo’ (Dani Black); ‘Rua Da Saudade’ (Bárbara Bandeira).

Sara Schell: ‘A La Niña Que Fui’ (Kany García); ‘Ahí Estabas Tú’ (Fonseca); ‘Barco De Papel’ (Fonseca); ‘Bendito’ (Rawayana); ‘Si Te Vas’ (J Balvin, Jay Wheeler); ‘Vas A Quedarte’ (Diego Torres, Manuel Carrasco).

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