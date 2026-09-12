Lenny Tavárez y Justin Quiles regresaron a Bogotá con baile, clásicos e invitados

Este 11 de septiembre, Lenny Tavárez y Justin Quiles se presentaron en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su ‘SuperArte Tour’, la gira que nació a partir del álbum colaborativo que los dos artistas puertorriqueños lanzaron este año. La fecha en la capital colombiana llegó con las localidades agotadas y después de varias presentaciones de la dupla en distintos escenarios de Latinoamérica.

El concierto fue planteado como un recorrido por la historia musical de ambos intérpretes, con espacio para las canciones de ‘SUPERARTE’, sus repertorios individuales y algunos de los temas que los dos han construido juntos durante los últimos años. La noche también contó con la participación de Shadia Maraby, encargada de abrir la presentación, y con una aparición especial de Dalex, quien se sumó al escenario durante el espectáculo.

Así fue el concierto de Lenny Tavárez y Justin Quiles

A las 9:16 de la noche, las luces del Movistar Arena se apagaron y las pantallas comenzaron a mostrar una historia que acompañaría el concierto: Lenny Tavárez y Justin Quiles aparecían como dos ladrones que se movilizaban en un carro y tenían como objetivo robar una pintura. La presentación estaba dividida en distintas escenas, como si se tratara de una película, y cada una daba paso a un nuevo momento del espectáculo.

La primera aparición de Lenny Tavárez y Justin Quiles estuvo acompañada por ‘SUPERARTE’, la canción que da nombre tanto al álbum como a la gira. Con ese tema comenzó un recorrido inicial por varias de las canciones del proyecto colaborativo, entre ellas piezas que los dos artistas grabaron juntos para la producción estrenada este año. ‘SUPERARTE’ originalmente reúne 12 canciones y posteriormente fue ampliado con ‘SUPERARTE: EXHIBICIÓN 2.0’, que sumó cuatro temas al proyecto.

Después de ese primer segmento compartido, el espectáculo dio paso al repertorio individual. Justin Quiles tomó el escenario para interpretar algunos de los temas que han marcado su carrera, antes de que llegara el turno de Lenny Tavárez, quien llevó al concierto uno de los elementos que suelen caracterizar sus presentaciones: el baile.

Durante su segmento, Lenny Tavárez invitó a tres fanáticas al escenario, las sentó en unas sillas y les bailó frente al público. Después llegó uno de los momentos más sensuales de la noche, cuando Natasha Nazario, esposa del cantante, subió al escenario para acompañarlo en una coreografía cargada de sensualidad y complicidad.

La participación del público también tuvo un momento particular durante la presentación de ‘Orgullo’, de Justin Quiles. El cantante invitó al escenario a una fanática llamada Camila, quien tenía la intención de comunicarse con su expareja. La joven llamó a Felipe, pero él no respondió la llamada. Ante la ausencia del exnovio, la situación terminó convirtiéndose en una videollamada grabada en la que Quiles aprovechó para enviarle un mensaje: dejar de lado el orgullo y abrir la posibilidad de solucionar las diferencias.

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Otro de los momentos más esperados llegó con la aparición de Dalex. El artista puertorriqueño, que además forma parte del universo colaborativo que rodea a ‘SUPERARTE’, subió al escenario para compartir con Quiles y Tavárez. Los tres interpretaron canciones que tienen en común y que forman parte de la historia musical que los ha unido durante varios años. Entre ellas estuvieron ‘Pa’ Mi’ y ‘Bellaquita’.

El concierto continuó alternando canciones de diferentes etapas de sus carreras. Así, la presentación no se limitó al material reciente de ‘SUPERARTE’, sino que también recuperó canciones de años anteriores, algunas de ellas vinculadas con la etapa en la que ambos artistas compartieron proyectos y colaboraciones dentro de la escena urbana, como la del álbum ‘The Avengers‘.

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La producción mantuvo durante buena parte de la noche el componente audiovisual que había acompañado la apertura. Las pantallas funcionaron como parte de la historia del espectáculo y acompañaron los cambios entre los diferentes segmentos, mientras las luces y las coreografías reforzaban el carácter de show de gran formato.

Finalmente, después de dos horas de música, Lenny Tavárez y Justin Quiles cerraron su presentación alrededor de las 11:21 de la noche. La despedida puso punto final a una noche en la que el dúo llevó a Bogotá el concepto de ‘SuperArte’, pero también hizo un recorrido por los diferentes momentos de sus carreras y por las colaboraciones que han construido su vínculo artístico.

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