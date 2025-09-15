Los Bunkers anunciaron concierto en Bogotá: fecha, lugar, venta de boletas y más

Los Bunkers volverán a presentarse en Bogotá con un concierto propio, una noticia que entusiasma a sus seguidores en Colombia tras varias apariciones destacadas en festivales y escenarios internacionales. La banda chilena confirmó un nuevo show en la capital, que hará parte de su regreso a los escenarios latinoamericanos en 2026.

Formados a fines de los años noventa, Los Bunkers se consolidaron como uno de los nombres más influyentes del rock en español gracias a un repertorio compuesto por canciones como ‘Ven aquí’, ‘Bailando solo’, ‘Llueve sobre la ciudad’ y ‘Nada nuevo bajo el sol’ los convirtieron en un referente del rock alternativo latinoamericano durante más de dos décadas.

¿Cuándo y dónde se presentan Los Bunkers en Bogotá?

El concierto se realizará el 28 de marzo de 2026, marcando su regreso a la capital colombiana tras su participación en eventos masivos como el Festival Cordillera. En esta ocasión, la banda ofrecerá un show en formato propio, enfocado en repasar los temas más representativos de su carrera.

La presentación de Los Bunkers tendrá lugar en el Royal Center, uno de los escenarios cerrados más importantes para conciertos de rock en Bogotá. El recinto contará con una única localidad de admisión general, con ubicación por orden de llegada.

Según la información del evento, la apertura de puertas está prevista para las 7:00 p. m., mientras que el inicio del show se proyecta para las 9:30 p. m., ambos horarios sujetos a posibles ajustes por parte de la organización.

¿Cuándo empieza la venta de boletas para el concierto de Los Bunkers en Bogotá?

La venta de entradas comenzará el 6 de febrero de 2026, a partir de las 9:00 a. m., y estará disponible hasta agotar existencias. La boletería se manejará por etapas, con un aforo total de 2.852 personas.

En la etapa 1, se habilitarán 1.000 boletas con un precio de $189.000, más un cargo por servicio de $30.000, para un valor final de $219.000. Una vez agotada esta fase, se dará paso a la etapa 2, con 1.852 entradas a $209.000, más $33.000 de servicio, para un total de $242.000 por boleta.

La venta general permitirá la compra de hasta cuatro entradas por transacción, con todos los medios de pago habilitados en la plataforma oficial. Ticketmaster será el único operador autorizado para la comercialización de las boletas.

