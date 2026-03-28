Los Bunkers hablan de su show en Bogotá, sus nuevos planes y su evolución como banda

Los Bunkers regresan a Bogotá en un momento clave de su trayectoria. Este 28 de marzo se presentarán en el Royal Center con un concierto que, según anticiparon en entrevista con este medio, no solo responde a una deuda pendiente con su público colombiano, sino que también marca un punto de transición dentro de su actual etapa.

El grupo, fundado en 1999 en Concepción (Chile), atraviesa una fase activa tras su regreso a los escenarios en 2023, luego de casi una década de pausa. En ese contexto, su paso reciente por festivales en la región y la respuesta del público han sido determinantes para definir el tipo de espectáculo que traerán esta noche a la capital.

Festival Cordillera, el impulso que necesitaban Los Bunkers para volver a Bogotá

Aunque la idea de regresar a Bogotá estaba presente desde su reencuentro como banda, fue su presentación en el Festival Cordillera 2025 la que terminó de consolidar el plan. Aquel concierto, en formato acústico, sirvió como termómetro para medir la conexión con el público colombiano tras años sin visitarlo.

“Siempre es un misterio después de muchos años sin tocar en un país (…) no sabes cuál va a ser la reacción”, explicó Francisco Durán. La sorpresa, según cuentan, fue positiva: el recibimiento superó expectativas incluso en un formato que originalmente estaba pensado para escenarios íntimos.

A partir de ahí, la banda decidió acelerar la concreción de un nuevo show en Bogotá, esta vez con un enfoque distinto. Lo que presentarán en el Royal Center será un concierto eléctrico, más cercano a la energía de grandes festivales como Lollapalooza Chile, donde recientemente se convirtieron en la primera banda chilena en encabezar el cartel.

Mauricio Durán, Cancamusa, Álvaro López, Francisco Durán y Gonzalo López, integrantes de Los Bunkers, tras su presentación en el Festival Cordillera de Bogotá (2025). Fotografía por: @cordillerafestival

Mauricio Durán lo resume como un espectáculo “bien potente”, con una estructura ya probada en escenarios masivos. Sin embargo, el contexto de un concierto en solitario les permitirá ampliar el repertorio y explorar otras facetas de su catálogo.

Ahí aparece uno de los elementos clave de la noche: la inclusión de canciones de Noviembre (2023), un álbum que, según explicaron, no habían podido presentar en Colombia en su formato original. Este detalle convierte el show en una oportunidad para saldar una deuda específica con sus seguidores locales.

Más allá del repertorio, la expectativa de la banda también está puesta en la respuesta del público. A diferencia de un festival —donde la audiencia es más diversa—, esperan un ambiente más enfocado y efusivo. “En un público más fanático se da más euforia”, señaló Mauricio, aunque dejó claro que el objetivo principal es que los asistentes “se vayan con un buen sabor de boca”.

Los Bunkers: pausa, aprendizajes y nuevo disco en camino

El concierto en Bogotá también se inscribe dentro de un cierre de ciclo. Los Bunkers se encuentran finalizando una extensa gira que comenzó el 11 de marzo de 2023 y que concluirá el próximo 17 de abril en el Festival de Viña del Mar, tras cerca de tres años de actividad continua sin pausas significativas.

Después de ese cierre, el grupo tomará un descanso. La idea, según adelantaron a El Espectador, es abrir un espacio para proyectos individuales y, posteriormente, retomar el trabajo colectivo con miras a un nuevo disco. Ese proceso comenzaría en el segundo semestre de 2026, cuando los integrantes vuelvan a reunirse para compartir ideas y definir el rumbo del próximo álbum, que podría ver la luz en 2027.

Este momento de transición llega tras una historia marcada por cambios importantes. La banda se separó en 2014 y se mantuvo fuera de los escenarios durante nueve años, periodo en el que sus integrantes desarrollaron proyectos paralelos. Su regreso no solo implicó retomar la actividad, sino también reconfigurar su dinámica interna, incluyendo la incorporación de Cancamusa en la batería tras la salida de Mauricio Basualto.

Sobre ese proceso, Francisco Durán destaca un aprendizaje central: la valoración del tiempo y del trabajo colectivo. “Hay una noción distinta del tiempo que toma hacer cada cosa”, explica, en referencia tanto a la composición como a la preparación de giras.

A eso se suma una nueva mirada sobre su propio repertorio. Tras años sin interpretar sus canciones en conjunto, la banda reconoce que hoy existe una “calibración distinta” frente a su catálogo, especialmente en relación con sus temas más antiguos.

Ese redescubrimiento, sumado a la experiencia acumulada en proyectos paralelos, parece estar influyendo directamente en esta nueva etapa del grupo. No se trata solo de un regreso, sino de una reformulación de su identidad artística.

En ese contexto, el concierto de Los Bunkers en Bogotá no es un evento aislado. Funciona, más bien, como una síntesis: un punto de encuentro entre la historia de la banda, su presente en gira y lo que proyectan hacia el futuro inmediato.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes. Por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo de entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí