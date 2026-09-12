Los reencuentros y generaciones que se cruzarán en el Festival Cordillera 2026

Hay canciones que trascienden el tiempo en el que fueron creadas. Algunas acompañaron viajes, fiestas, romances o en esos años de adolescencia, pero también están las que una nueva generación descubrió mucho más tarde, cuando ya no solo sonaban en la radio, sino que aparecían en listas de reproducción o en recomendaciones de plataformas digitales. Esa fusión de épocas se refleja en el cartel del Festival Cordillera 2026, que se lleva a cabo este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. En su quinta edición, el festival reúne a artistas de diferentes momentos de la música latinoamericana, combinando nombres con décadas de trayectoria y otros que han ido forjando su público en años recientes. Rock en español, pop latino, reggae, salsa, ska, música urbana y sonidos alternativos, estarán representados en estas dos jornadas.

Bajo el lema «El futuro es latino», el festival reunirá alrededor de 78.000 personas durante sus dos días de actividades. Esta cifra resalta algo que ya era evidente desde hace un par de ediciones: Cordillera se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario musical del país. Una de las características de esta edición es que los artistas se presentarán en cuatro escenarios diferentes: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy.

Además, el futuro que celebra el festival no significa olvidar las canciones que han marcado una época. Al contrario, su programación muestra que la música latinoamericana sigue evolucionando, fusionando diversas épocas e influencias.

Un festival que nació mirando hacia varias generaciones

El Festival Cordillera se realizó por primera vez el 24 y 25 de septiembre del 2022 con el objetivo de reunir en Bogotá una variedad de sonidos latinoamericanos y revivir, en un solo lugar, las canciones y artistas que han acompañado a varias generaciones. En su primera edición, que tuvo lugar en el Parque Simón Bolívar, más de 60.000 personas se unieron durante dos días para disfrutar de agrupaciones como Aterciopelados, Maná, Caifanes y Café Tacvba, junto a los argentinos Los Fabulosos Cadillacs.

El resultado de esa primera edición confirmó que había un público muy interesado no solo por las grandes estrellas internacionales, sino también por reconectar con los sonidos latinoamericanos. A lo largo de los años, el festival ha conservado su esencia y ha ampliado su alcance. En sus distintas ediciones, han estado en sus escenarios artistas como Miguel Bosé, Carlos Vives, Fito Páez, Totó la Momposina, Bomba Estéreo, Juanes, Los Ángeles Azules, Juan Luis Guerra, Hombres G y Rubén Blades.Todos han contribuido a forjar una identidad en torno a la música latinoamericana y a esas canciones que han logrado quedarse en la memoria de varias generaciones.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Dos días para recorrer la música latinoamericana

El recorrido de Cordillera 2026 no está organizado únicamente por décadas. Durante este fin de semana, los escenarios cruzarán países, géneros y generaciones. Algunos de los artistas que se presentarán en Bogotá comenzaron su trayectoria mucho antes de que las plataformas de streaming se hicieran populares. Hoy sábado 12 de septiembre estarán Miguel Mateos y Virus, dos íconos del rock argentino de diferentes épocas. También lo hará Ed Maverick, Ke personajes y Andrés Calamaro, quien llega al festival con una carrera que abarca varias décadas de la música argentina. En esa misma jornada, también se presentará Beéle, una de las nuevas figuras colombianas que representa una etapa más reciente de la música latina, así como también Sean Paul, Grupo Niche, Cultura Profética, Emmanuel Horvilleur, Lido Pimienta, Kapanga, entre otros. Mientras que muchas de las canciones de estos artistas llegaron al público a través de la radio, discos y conciertos, las nuevas generaciones han podido redescubrirlas años después en plataformas digitales.

Poligamia, el reencuentro que conecta con Andrés Cepeda

Uno de los momentos más significativos para el público colombiano será el regreso de Poligamia. Esta banda tiene un lugar especial en la historia musical de Andrés Cepeda, quien dio ahí sus primeros pasos en la industria. Para aquellos que han seguido la carrera del intérprete de Día tras día desde sus inicios, el reencuentro con la banda tiene un valor muy especial. Y para quienes descubrieron su música más tarde, se convierte en una oportunidad para retroceder en el tiempo y descubrir una parte de la historia que precedió a temas como Besos usados y a la trayectoria que llevó a Cepeda a convertirse en un ícono del pop colombiano. De esta forma, el festival no solo agrupa canciones; también da vida a las historias que las acompañan. La agrupación estará este sábado en el escenario Cocuy.

Publicidad

Además de la presentación de la banda, Andrés Cepeda también brindará su show como solista. El bogotano de 53 años subirá al escenario Cordillera el domingo 13 de septiembre, entre las 6:00 y las 7:15 p.m. Al día siguiente de la actuación de Poligamia, así que el público tendrá la oportunidad de disfrutar de dos capítulos diferentes de una misma historia musical: la banda con la que comenzó su carrera y el camino que ha recorrido como solista. Para algunos asistentes, será una oportunidad de regresar a una época específica; para otros, será la ocasión perfecta para descubrir cómo inició la carrera de uno de los artistas colombianos más reconocidos de las últimas décadas.

Ricky Martin, Caifanes, dos caminos que cruzaron fronteras

El domingo, el festival tendrá otro encuentro generacional. Ricky Martin es uno de los protagonistas de la jornada. El puertorriqueño llegará a Bogotá tras haber forjado una carrera internacional que alcanzó su punto más alto en los años 90, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas del pop latino. Su presencia en Cordillera conecta con aquellos que crecieron disfrutando de sus canciones en la radio, viendo sus videos musicales o siendo testigos de la evolución del pop latino hasta convertirse en un fenómeno global.

Publicidad

Ese mismo día, también estará Caifanes, una icónica banda mexicana que es fundamental en el desarrollo del rock en español, con canciones que se han vuelto himnos para varias generaciones. Ambos compartirán el escenario con artistas como Andrés Cepeda, Kany García, Draco Rosa, Mägo de Oz, Tan Biónica, Vicente García, Bonka, Diamante Eléctrico, Doctor Krápula, Dante Spinetta y Los Amigos Invisibles, entre otros. En un mismo día, el público disfrutará del pop latino, el rock mexicano, el rock español, el pop colombiano y las nuevas propuestas de la música alternativa.

Bonka y la generación de los 2000

Entre los diversos momentos generacionales, también estará Bonka, una banda colombiana que simboliza una generación muy particular: la de aquellos que vivieron su adolescencia en los primeros años de los 2000. En esa época, las emisoras juveniles, los colegios, las fiestas y los primeros grandes conciertos eran algunos de los principales espacios para descubrir música colombiana.

Publicidad

Gracias a éxitos como “El Problemón”, “La Mona”, “Traga maluca” y “Tarde de abril”, la agrupación se convirtió en uno de los grupos asociados al auge del tropipop, movimiento que mezcló elementos del pop con ritmos y sonidos provenientes de la música tropical colombiana. A pesar de haber estado separados durante tantos años, su regreso a un festival como Cordillera permite que esa generación se reencuentre con las canciones que dejaron huella en su juventud.

Antes de ellos, estarán Jarabe de Palo, y después, Diamante Eléctrico. No es exactamente la misma nostalgia que sienten quienes escucharon a Miguel Mateos o Virus en los 80, pero sí sigue una lógica similar: canciones que se asocian a momentos de la vida y que regresan años después a un gran escenario.

Publicidad

Este último día también estarán artistas como Kany García, Panteón Rococó, Mago de Oz, Tan Biónica, Vicente García, Doctor Krápula, Árbol de ojos, entre otros. Esa combinación es, al fin y al cabo, el alma del Festival Cordillera 2026: un evento donde el pasado sigue vivo, el presente se fortalece y las nuevas generaciones comienzan a elegir las canciones que, en el futuro, también formarán parte de su propia historia.