Luis Alberto Posada enfrenta disputa por derechos de autor: dejará de cantar algunos éxitos

Luis Alberto Posada atraviesa una controversia relacionada con los derechos de autor de algunas de las canciones que han marcado su trayectoria artística. El caso ha generado versiones enfrentadas y abrió una discusión sobre la titularidad de varias composiciones de su repertorio.

La situación ya tiene consecuencias para el artista, tanto en sus presentaciones musicales como en sus plataformas digitales. Mientras avanzan las acciones legales anunciadas por las partes involucradas, el intérprete y su equipo fijaron una posición frente a los reclamos que se han conocido públicamente.

¿Cómo comenzó el conflicto que hoy enfrenta Luis Alberto Posada?

La controversia involucra al compositor Héctor Fabio Martínez, quien, por medio de sus representantes legales, reclamó la titularidad de algunas canciones interpretadas por Posada. Según la versión de su defensa, existirían composiciones cuyos derechos de autor no habrían sido reconocidos adecuadamente.

Uno de los temas mencionados en esta disputa es ‘Mal amor‘. Los representantes de Martínez reclaman la autoría de esta obra y cuestionan que Luis Alberto Posada aparezca acreditado como autor. De acuerdo con su abogado, Edwin Castro Rodríguez, después de intentar una conciliación sin llegar a un acuerdo, la defensa presentó actuaciones ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y anunció acciones ante la Fiscalía General de la Nación.

La defensa de Héctor Fabio Martínez también ha señalado posibles perjuicios económicos relacionados con presuntas licencias no pagadas y reproducciones de las obras que considera no autorizadas.

La respuesta Luis Alberto Posada

A través de Posada Records, su equipo sostiene una versión diferente. Según manifestaron, Martínez tendría derechos sobre las letras de determinadas canciones, pero cuestionan que las haya registrado como titular del ciento por ciento de las obras.

Alexander Alabado, mánager del cantante y representante de Posada Records, junto con el abogado Miguel Morales, quien encabeza el equipo jurídico de la compañía, explicaron que Luis Alberto Posada también habría participado en la composición de las melodías. Además, señalaron que deben distinguirse los derechos de autor sobre las composiciones de los derechos relacionados con las grabaciones originales.

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La defensa del cantante también anunció acciones legales en Colombia y otros países. Morales aseguró que cuentan con mensajes y notas de voz que, según su interpretación, contendrían exigencias económicas dirigidas a Luis Alberto Posada y otros artistas de su compañía. El abogado afirmó que estos hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

En medio de la controversia, el equipo del intérprete informó que su canal oficial de YouTube fue suspendido temporalmente después de que se presentaran reclamaciones sobre los derechos de algunas canciones. Según explicó su mánager, la plataforma está revisando la documentación correspondiente.

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Por esta misma situación, Luis Alberto Posada decidió dejar de interpretar temporalmente algunos de los temas involucrados mientras se resuelve la disputa. Su compañía también pidió a emisoras, canales de televisión y plataformas digitales abstenerse de difundir determinadas grabaciones y señaló que no autoriza nuevas versiones de esas composiciones mientras continúa el proceso.

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