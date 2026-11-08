Luis Alfonso celebró sus 33 años con ‘La Fonda del Señorazo’ en Bogotá: así fue el concierto

La música popular fue el punto de encuentro de miles de personas que llegaron al Coliseo MedPlus para asistir a La Fonda del Señorazo, el espectáculo con el que Luis Alfonso convocó a sus seguidores el sábado 7 de noviembre. La presentación, que agotó boletería, tuvo una propuesta que combinó música en vivo, apariciones inesperadas, homenajes y momentos familiares.

La celebración comenzó antes de que el artista principal apareciera en escena. Jhon Alex Castaño, Brian Puerta y Jhonny Rivera estuvieron a cargo de las presentaciones previas, que prepararon el ambiente para una noche que se extendió durante aproximadamente cuatro horas.

Luis Alfonso y un show que inició por todo lo alto

El montaje tuvo como protagonista el escenario de 360 grados, diseñado para que los asistentes pudieran seguir la presentación desde diferentes sectores del recinto. Uno de los primeros momentos que llamó la atención ocurrió cuando ‘El Señorazo’ apareció suspendido desde la estructura superior del coliseo. Vestido de rojo y sujeto a un arnés, descendió hasta llegar a la tarima, desde donde comenzó su espectáculo con ‘Gomela y Montañero’ y continuó con ‘La cantina’.

Durante el concierto, el cantante recorrió parte de su repertorio, con canciones como ‘Contentoso’, ‘Mi palabra contra la de ellos’, ‘Chismofilia’ y ‘Cuánto vale’. La propuesta también incluyó invitados de diferentes corrientes musicales y figuras reconocidas del entretenimiento colombiano.

Uno de ellos fue Rigoberto Urán, quien llegó al escenario montado en una bicicleta mientras sonaba ‘El hijo de Urrao’, tema asociado con la producción televisiva inspirada en la vida del ciclista. También estuvo Miguel Bueno, con quien interpretó ‘Culpable’.

La lista de invitados continuó con Galy Galiano, Kapo, Nanpa Básico y Nelson Velásquez. Sus participaciones llevaron al escenario sonidos que pasaron por la música popular, el vallenato y las propuestas urbanas.

Otro de los segmentos destacados estuvo dedicado a Yeison Jiménez. Luis Alfonso recordó al cantante, fallecido en enero de 2026, mediante una puesta en escena con caballos. Durante ese momento interpretó ‘Si no te hubieras ido’ y ‘El Aventurero’. Después montó uno de los animales para cantar ‘Destino final’, la colaboración que grabó con su colega.

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Luis Alfonso celebró su cumpleaños con familia, amigos y seguidores

La música dio paso a uno de los momentos más personales de la noche cuando, después de la medianoche, apareció en el escenario una torta gigante con el mensaje "Feliz cumpleaños, Señorazo". De su interior salieron Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del cantante, y sus hijos Jerónimo, Laura y Agustín.

La sorpresa tenía una razón especial: el artista cumplió 33 años este domingo 8 de noviembre. Su hijo menor, conocido artísticamente como El Charrito Rendón, apareció vestido de mariachi y le cantó ‘Las mañanitas’.

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La escena emocionó a Luis Alfonso, quien no pudo contener las lágrimas frente a los asistentes. Así, la presentación que había reunido a miles de seguidores alrededor de la música popular terminó convertida también en una celebración de cumpleaños junto a sus seres queridos.

La Fonda del Señorazo cerró con una combinación de música, invitados y momentos personales que marcaron el regreso del cantante a Bogotá en uno de los montajes de mayor formato de su carrera.

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